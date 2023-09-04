266 مخالفة يوميا لمركبات النقل
التاريخ
9/4/2023 11:22:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت مخالفات تشغيل مركبات النقل بدون بطاقة تشغيل المخالفات لدى الهيئة العامة للنقل العام الماضي، إذ بلغت 97.182 مخالفة، بواقع 266 مخالفة يوميًا، تلتها تشغيل سيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل 77.022 مخالفة، وسجلت ممارسة النشاط دون الحصول على التصريح 62.972 مخالفة.
أبرز المخالفات
- 28.489 تشغيل سيارة ببطاقة تشغيل منتهية
- 17212 عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات
- 14169 ممارسة النشاط بتصريح منتهٍ
- 9833 تحميل البضاعة بطريقة غير آمنة
- 5030 عدم إصدار كشف تحميل بالركاب
- 6661 تدخين السائق داخل الشاحنة
- 6365 زيادة العمر التشغيلي للسيارة
- 6313 تشغيل سائق موسمي دون بطاقة
- 2316 تشغيل مركبة نقل أو سحب بدون بطاقة
- 2143 عدم ارتباط المنشأة بالأنظمة الإلكترونية
- 2172 استعمال شاحنة مدة تزيد عن العمر التشغيلي
- 1131 عدم تجهيز السيارة بأي من التجهيزات الفنية
- 998 تشغيل حافلات مزودة بدورة مياه غير صالحة
- 722 عدم المحافظة على نظافة السيارة
- 611 استعمال السيارة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي
- 122 امتناع السائق عن تقديم خدمة النقل خلال ساعات العمل
- 96 السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة
- 49 استحصال مبالغ غير منصوص عليها في العقد
- 46 الامتناع عن تأجير سيارة لمن تنطبق عليه الشروط
- 15 تحميل الحقائب والأمتعة في مقصورة السيارة
- 26 إغلاق المنشأة خلال ساعات العمل
- 20 التعديل على العقد دون موافقة المستأجر
- 11 إجراء تغيير في كيان المنشأة دون موافقة
- 10 امتناع سائق الأجرة عن إبراز الوثائق لمراقب الخدمة
- 8 استخدام مركبة مظهرها غير لائق
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