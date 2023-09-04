لجنة سداسية لمكافحة غش العسل
التاريخ
9/4/2023 11:22:43 PM
(MENAFN- Al Watan) شدد المؤتمر الدولي الـ16 لجمعية النحالين الآسيوية، الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة وجمعية النحالين التعاونية بالباحة تحت شعار ((تربية النحل البلدي: لتربية نحل مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية))، على إنشاء لجنة وطنية بمسمى ((لجنة جودة العسل))، بهدف توحيد جهود الجهات ذات العلاقة، حيث ستهتم بكل ما له علاقة بجودة العسل ومكافحة غشه، وستدخل في عضويتها الجهات ذات العلاقة.
التغير المناخي
أوضح لـ((الوطن)) رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، البروفيسور أحمد الخازم، أن سبب اختيار شعار المؤتمر عن النحل البلدي والتغير المناخي يرجع إلى لفت النظر إلى تأثير التغير المناخي على النحل، والدور الذي تبذله السعودية في هذا المجال، خاصة من خلال مشروعات الحفاظ على سلالة النحل البلدي وتطويرها وإكثارها، حيث تشير الدراسات الأولية إلى أن سلالة النحل البلدي أكثر مقاومة من غيرها لتأثيرات التغير المناخي.
لجنة وطنية
بيّن الخازم أن من أهم التوصيات التي أوصى بها المؤتمر، الذي شاركت فيه 40 دولة، واختتمت أعماله نهاية الأسبوع المنصرم، إنشاء لجنة وطنية بمسمى ((لجنة جودة العسل))، تستهدف إلى توحيد جهود الجهات ذات العلاقة، حي ستهتم بكل ما له علاقة بجودة العسل ومكافحة غشه، وتدخل في عضويتها الجهات ذات العلاقة مثل هيئة الغذاء والدواء، ووزارات: البيئة والمياه والزراعة، والتجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والكراسي البحثية في الجامعات السعودية وجمعيات النحالين.
مسابقة وطنية
أوصى المؤتمر بضرورة استحداث مسابقة وطنية للعسل، لتشجيع مربي النحل السعوديين، ورفع جودة منتجاتهم، والحد من استغلال السعوديين من بعض منظمي المسابقات الدولية التجارية غير التابعة لهيئات ذات العلاقة بالنحل، حيث إن المشاركة في هذه المسابقات تضر بالمنتج المحلي والنحال السعودي، وتشجع على استغلال نقطة ضعف بعض تجار العسل السعوديين.
%10 أشجار نحلية
طالب المؤتمر بضرورة تبنى اقتراح تخصيص 10% من مبادرة ((السعودية الخضراء)) لزراعة النباتات النحلية، وتكثيفها في المساحات الكبيرة. وبيّن الخازم أن محاور المؤتمر السبعة غطت أهم موضوعات وتقنيات تربية النحل. كما تم التركيز على الموضوعات التي تخدم صناعة النحل في المملكة، وتتوافق مع رؤية 2030.
العلاج بمنتجات النحل
من أهم دورات التدريب الدولي وحلقات النقاش التي نفذها المؤتمر مناقشة اللائحة الأولية للعلاج بمنتجات النحل، والتي نظمها بالتعاون مع مركز الطب البديل والتكميلي. كما عقد المؤتمر حلقة نقاش بعنوان ((جودة العسل)) بمشاركة لجنة جودة العسل الدولية التابعة لاتحاد النحالين العالمي (الأبيومنديا)، حيث رأس الحلقة البروفيسور الأرجنتيني نوربيرتو قراسي، الذي تطرق إلى الوضع العالمي لجودة العسل، وأهم طرق الغش، وأحدث تقنيات كشف غش العسل.
من توصيات المؤتمر
- إنشاء لجنة وطنية لجودة العسل
- استحداث مسابقة وطنية للعسل
- تخصيص 10% من ((السعودية الخضراء)) للنباتات النحلية
- 40 دولة شاركت في المؤتمر
- 50 ورقة علمية قدمت خلال فعالياته
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