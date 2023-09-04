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لجنة سداسية لمكافحة غش العسل

9/4/2023 11:22:43 PM
(MENAFN- Al Watan) شدد المؤتمر الدولي الـ16 لجمعية النحالين الآسيوية، الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة وجمعية النحالين التعاونية بالباحة تحت شعار ((تربية النحل البلدي: لتربية نحل مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية))، على إنشاء لجنة وطنية بمسمى ((لجنة جودة العسل))، بهدف توحيد جهود الجهات ذات العلاقة، حيث ستهتم بكل ما له علاقة بجودة العسل ومكافحة غشه، وستدخل في عضويتها الجهات ذات العلاقة.
التغير المناخي
أوضح لـ((الوطن)) رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، البروفيسور أحمد الخازم، أن سبب اختيار شعار المؤتمر عن النحل البلدي والتغير المناخي يرجع إلى لفت النظر إلى تأثير التغير المناخي على النحل، والدور الذي تبذله السعودية في هذا المجال، خاصة من خلال مشروعات الحفاظ على سلالة النحل البلدي وتطويرها وإكثارها، حيث تشير الدراسات الأولية إلى أن سلالة النحل البلدي أكثر مقاومة من غيرها لتأثيرات التغير المناخي.
لجنة وطنية
بيّن الخازم أن من أهم التوصيات التي أوصى بها المؤتمر، الذي شاركت فيه 40 دولة، واختتمت أعماله نهاية الأسبوع المنصرم، إنشاء لجنة وطنية بمسمى ((لجنة جودة العسل))، تستهدف إلى توحيد جهود الجهات ذات العلاقة، حي ستهتم بكل ما له علاقة بجودة العسل ومكافحة غشه، وتدخل في عضويتها الجهات ذات العلاقة مثل هيئة الغذاء والدواء، ووزارات: البيئة والمياه والزراعة، والتجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والكراسي البحثية في الجامعات السعودية وجمعيات النحالين.
مسابقة وطنية
أوصى المؤتمر بضرورة استحداث مسابقة وطنية للعسل، لتشجيع مربي النحل السعوديين، ورفع جودة منتجاتهم، والحد من استغلال السعوديين من بعض منظمي المسابقات الدولية التجارية غير التابعة لهيئات ذات العلاقة بالنحل، حيث إن المشاركة في هذه المسابقات تضر بالمنتج المحلي والنحال السعودي، وتشجع على استغلال نقطة ضعف بعض تجار العسل السعوديين.
%10 أشجار نحلية
طالب المؤتمر بضرورة تبنى اقتراح تخصيص 10%؜ من مبادرة ((السعودية الخضراء)) لزراعة النباتات النحلية، وتكثيفها في المساحات الكبيرة. وبيّن الخازم أن محاور المؤتمر السبعة غطت أهم موضوعات وتقنيات تربية النحل. كما تم التركيز على الموضوعات التي تخدم صناعة النحل في المملكة، وتتوافق مع رؤية 2030.
العلاج بمنتجات النحل
من أهم دورات التدريب الدولي وحلقات النقاش التي نفذها المؤتمر مناقشة اللائحة الأولية للعلاج بمنتجات النحل، والتي نظمها بالتعاون مع مركز الطب البديل والتكميلي. كما عقد المؤتمر حلقة نقاش بعنوان ((جودة العسل)) بمشاركة لجنة جودة العسل الدولية التابعة لاتحاد النحالين العالمي (الأبيومنديا)، حيث رأس الحلقة البروفيسور الأرجنتيني نوربيرتو قراسي، الذي تطرق إلى الوضع العالمي لجودة العسل، وأهم طرق الغش، وأحدث تقنيات كشف غش العسل.
من توصيات المؤتمر
- إنشاء لجنة وطنية لجودة العسل
- استحداث مسابقة وطنية للعسل
- تخصيص 10% من ((السعودية الخضراء)) للنباتات النحلية
- 40 دولة شاركت في المؤتمر
- 50 ورقة علمية قدمت خلال فعالياته

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