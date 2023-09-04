قوة وتحد بعالمية الأثقال

قوة وتحد بعالمية الأثقال
التاريخ
9/4/2023 11:22:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصلت منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال، التي تستضيفها الرياض المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وسط قوة وتنافس شديد من قبل لاعبي المنتخبات المشاركة، لخطف الميداليات الذهبية والمراكز المؤهلة للأولمبياد.
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