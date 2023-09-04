Yelo يستنسخ عالمية روشن
التاريخ
9/4/2023 11:22:43 PM
(MENAFN- Al Watan) سارت الجولة الرابعة لدوري Yelo لكرة القدم، على خطى دوري روشن للمحترفين، إذ شهدت استنساخ هدف كريم بنزيما بالكعب، وريمونتادا الهلال، وخماسيتي النصر والفتح، والأهداف القاتلة، وتسجيل الهاتريك الأول بالدوري، وتسجيل أول حالة إقالة للمدربين بعد إقالة مدرب الخلود في الجولة الماضية، في وقت سيطرت الأهداف القاتلة على الجولة، واحتسبت تقنية الـ(VAR) سبع حالات تحكيمية.
سيطرة
استحوذت الأهداف القاتلة على النصيب الأكبر في الجولة، والتي شهدت تسجيل 7 أهداف حاسمة بعد الـ90، وحلت الجزائيات ثانيا بـ6 جزائيات، وإشهار البطاقات الحمراء ثالثا بـ4 بطاقات حمراء، وتخصص لاعب الجبلين في تسجيل الأهداف القاتلة، حيث سجل هدفين بنفس السيناريو في الجولتين الأخيرتين كسب معها فريقه 4 نقاط.
إثارة
رفعت الجولة الرابعة مستوى الإثارة والتنافس بين فرق الدوري، حيث حقق الخلود المفاجأة الأولى، مسجلا أكبر نتيجة فوز بالدوري قوامها 5 أهداف نظيفة ضد الباطن، يعد الفوز الأول للفريق بالدوري، وتسجيل لاعب العربي لويز مورالها الهاتريك الأول بالدوري في مرمى القيصومة، وأوقف العين سلسلة انتصارات القادسية بالتعادل سلبيا معه، وتحقيق الترجي والجندل الفوز الأول تاريخيا لهما في دوري (Yelo) على حساب النجمة والصفا، وثأر المدرب الكرواتي ميشا من فريقه السابق الفيصلي الذي أقاله العام الماضي وهو متصدر الترتيب، حيث حقق المدرب انتصارا ثمينا لفريقه العدالة، أوقف معها نظافة شباك الفيصلي.
غزارة تهديفية
سجلت الجولة الرابعة غزارة تهديفية للمرة الأولى، تجاوزت معها حاجز الثلاثين، حيث بلغت الأهداف المسجلة 34 هدفا، وتسجيل 8 انتصارات وتعادل سلبي وحيد، ولعبت الأرض مع أصحابها للمرة الرابعة على التوالي، حيث تفوقت بـ6 انتصارات مقابل انتصارين للضيوف، وانفرد العربي بصدارة الترتيب بـ10 نقاط، بفارق الأهداف عن الجبلين الثاني، والقادسية الثالث بنفس النقاط، وأخفقت 5 أندية في تسجيل الانتصار الأول لها ممثلة في الصفا، والقيصومة، والنجمة، وهجر، والترجي.
-سيطرة للجزائيات والأهداف القاتلة
- 6 أحداث تشعل إثارة Yelo
- غزارة تهديفية بالجولة
- مورالها العربي يسجل الهاتريك الأول
- الانتصارات تعاند خمسة أندية
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