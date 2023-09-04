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Yelo يستنسخ عالمية روشن

9/4/2023 11:22:43 PM
(MENAFN- Al Watan) سارت الجولة الرابعة لدوري Yelo لكرة القدم، على خطى دوري روشن للمحترفين، إذ شهدت استنساخ هدف كريم بنزيما بالكعب، وريمونتادا الهلال، وخماسيتي النصر والفتح، والأهداف القاتلة، وتسجيل الهاتريك الأول بالدوري، وتسجيل أول حالة إقالة للمدربين بعد إقالة مدرب الخلود في الجولة الماضية، في وقت سيطرت الأهداف القاتلة على الجولة، واحتسبت تقنية الـ(VAR) سبع حالات تحكيمية.
سيطرة
استحوذت الأهداف القاتلة على النصيب الأكبر في الجولة، والتي شهدت تسجيل 7 أهداف حاسمة بعد الـ90، وحلت الجزائيات ثانيا بـ6 جزائيات، وإشهار البطاقات الحمراء ثالثا بـ4 بطاقات حمراء، وتخصص لاعب الجبلين في تسجيل الأهداف القاتلة، حيث سجل هدفين بنفس السيناريو في الجولتين الأخيرتين كسب معها فريقه 4 نقاط.
إثارة
رفعت الجولة الرابعة مستوى الإثارة والتنافس بين فرق الدوري، حيث حقق الخلود المفاجأة الأولى، مسجلا أكبر نتيجة فوز بالدوري قوامها 5 أهداف نظيفة ضد الباطن، يعد الفوز الأول للفريق بالدوري، وتسجيل لاعب العربي لويز مورالها الهاتريك الأول بالدوري في مرمى القيصومة، وأوقف العين سلسلة انتصارات القادسية بالتعادل سلبيا معه، وتحقيق الترجي والجندل الفوز الأول تاريخيا لهما في دوري (Yelo) على حساب النجمة والصفا، وثأر المدرب الكرواتي ميشا من فريقه السابق الفيصلي الذي أقاله العام الماضي وهو متصدر الترتيب، حيث حقق المدرب انتصارا ثمينا لفريقه العدالة، أوقف معها نظافة شباك الفيصلي.
غزارة تهديفية
سجلت الجولة الرابعة غزارة تهديفية للمرة الأولى، تجاوزت معها حاجز الثلاثين، حيث بلغت الأهداف المسجلة 34 هدفا، وتسجيل 8 انتصارات وتعادل سلبي وحيد، ولعبت الأرض مع أصحابها للمرة الرابعة على التوالي، حيث تفوقت بـ6 انتصارات مقابل انتصارين للضيوف، وانفرد العربي بصدارة الترتيب بـ10 نقاط، بفارق الأهداف عن الجبلين الثاني، والقادسية الثالث بنفس النقاط، وأخفقت 5 أندية في تسجيل الانتصار الأول لها ممثلة في الصفا، والقيصومة، والنجمة، وهجر، والترجي.
-سيطرة للجزائيات والأهداف القاتلة
- 6 أحداث تشعل إثارة Yelo
- غزارة تهديفية بالجولة
- مورالها العربي يسجل الهاتريك الأول
- الانتصارات تعاند خمسة أندية

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