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أخضر 23 يكثف تحضيراته للآسيوية

9/4/2023 11:22:43 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي توافدت فيه منتخبات لبنان، كمبوديا، ومنغوليا على أبها، استعدادا لخوض مباريات المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا، واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباته ضمن استعداداته للتصفيات على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا خاصًا للمدافعين، أعقبه مناورة مصغّرة.
وسيختتم أخضر 23 اليوم تحضيراته لمواجهة منغوليا غدا.

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