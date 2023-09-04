أخضر 23 يكثف تحضيراته للآسيوية

أخضر 23 يكثف تحضيراته للآسيوية
التاريخ
9/4/2023 11:22:43 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي توافدت فيه منتخبات لبنان، كمبوديا، ومنغوليا على أبها، استعدادا لخوض مباريات المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا، واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباته ضمن استعداداته للتصفيات على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا خاصًا للمدافعين، أعقبه مناورة مصغّرة.
وسيختتم أخضر 23 اليوم تحضيراته لمواجهة منغوليا غدا.
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