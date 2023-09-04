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الأهلي يعالج الخلل بمحليين

9/4/2023 11:22:43 PM
(MENAFN- Al Watan) دخلت إدارة الأهلي في مفاوضات قوية مع عدد من اللاعبين المحليين، لتدعيم صفوف قلعة الكؤوس قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وخصوا في مركزي الظهير الأيسر ومحور الوسط الدفاعي، وتعمل الإدارة الأهلاوية على الظفر بلاعبين مميزين، لاسيما بعد ظهور الخلل الواضح في هذين المركزين خلال المباريات السابقة، وما كشفته مواجهة الفتح التي خسرها الراقي بنتيجة كبيرة، ووضعت الإدارة أكثر من اسم في مركز الظهير الأيسر، وكذلك في المحور الدفاعي، وهو ما طالب به مدرب الفريق، الألماني ماثياس يايسله.
سباق الزمن
مع تبقي 3 أيام على إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تسابق الإدارة الأهلاوية الزمن من أجل سد الثغرات الواضحة في فريقها، إذ وضعت الظهير الأيسر بنادي الشباب متعب الحربي ضمن أهدافها، إضافة إلى لاعب الوحدة إسلام هوساوي، فيما وضعت لاعب الوحدة علاء حجي، ولاعب الاتفاق فيصل الغامدي من ضمن الأهداف، وكذلك لاعب الهلال، الدولي محمد كنو، وكذلك لاعب الهلال عبدالإله المالكي، ولاعب النصر علي الحسن، ولاعب الأخدود عيد المولد، لسد العجز الواضح في مركز المحور الدفاعي.
مطالبات جماهيرية
شنت جماهير الأهلي هجومًا شرسًا على الإدارة الأهلاوية التي تأخرت في حسم الصفقات المهمة في المركزين، ووضعت نفسها في موقف محرج، لاسيما بعد أن كشفت مواجهة الفتح الماضية الخلل الواضح في المركزين، وطالبت بسرعة التعاقد مع لاعبين جيدين يكونون إضافة للكتيبة الهلاوية، التي أظهرت قوة هجومية يقابله ضعف دفاعي، خصوصًا في ظل عدم وجود محور دفاعي يكون ساترًا دفعيًا أمام متوسطي الدفاع، و توفر لاعب في مركز الظهير الأيسر بامكانيات عالية دفاعيًا وهجوميًا.
- الأهلي يستهدف ظهيرًا الشباب والوحدة.
- محورا الوحدة والأخدود أحد المرشحين للانتقال للقلعة.
- غامدي الاتفاق هدف أهلاوي مع هلاليين ونصراوي.
- ماتياس طالب إدارة ناديه بلاعبين مميزي.
- المواجهات الخمس كشفت الخلل الأهلاوي.

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