المنتخبات العالمية تستدعي 36 نجما بالدوري
التاريخ
9/4/2023 11:22:43 PM
(MENAFN- Al Watan) استدعى مدربو المنتخبات العالمية 36 لاعبا محترفا في دوري روشن السعودي لكرة القدم للمشاركة في مباريات ودية في أيام FIFA مما يدل على قوة الحراك الكروي في المملكة.
وجاءت استدعاءات المديرين الفنيين لـ17 لاعبا من أوروبا و16 لاعبا من إفريقيا ولاعبين من أمريكا الجنوبية ولاعب واحد من آسيا.
وجاء الأهلي في مقدمة الأندية السعودية حيث تم استدعاء 7 لاعبين، فالهلال 6 لاعبين، ثم النصر بواقع 5 لاعبين، يليه أبها بـ4 لاعبين، فالاتفاق بـ3 لاعبين، ثم الوحدة والفيحاء والحزم بلاعبين لكلا منهما، ولاعب من كل من: الاتحاد والرياض والخليج والشباب وضمك.
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