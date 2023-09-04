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المنتخبات العالمية تستدعي 36 نجما بالدوري

9/4/2023 11:22:43 PM
(MENAFN- Al Watan) استدعى مدربو المنتخبات العالمية 36 لاعبا محترفا في دوري روشن السعودي لكرة القدم للمشاركة في مباريات ودية في أيام FIFA مما يدل على قوة الحراك الكروي في المملكة.
وجاءت استدعاءات المديرين الفنيين لـ17 لاعبا من أوروبا و16 لاعبا من إفريقيا ولاعبين من أمريكا الجنوبية ولاعب واحد من آسيا.
وجاء الأهلي في مقدمة الأندية السعودية حيث تم استدعاء 7 لاعبين، فالهلال 6 لاعبين، ثم النصر بواقع 5 لاعبين، يليه أبها بـ4 لاعبين، فالاتفاق بـ3 لاعبين، ثم الوحدة والفيحاء والحزم بلاعبين لكلا منهما، ولاعب من كل من: الاتحاد والرياض والخليج والشباب وضمك.

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