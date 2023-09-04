سلمان للإغاثة يواصل مشروعاته في عدة بلدان

سلمان للإغاثة يواصل مشروعاته في عدة بلدان
التاريخ
9/4/2023 11:22:42 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعماله في عدد من البلدان، حيث وزع 120طنا و800 كيلوغرام من السلال الغذائية في مديريات: الغيضة وحصوين والمسيلة بمحافظة المهرة، استفاد منها 7.903 أفراد. يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن، للتخفيف من معاناة الأشقاء هناك.
كما وزع المركز 95.9 طنا من السلال الغذائية في منطقتي دادو في إقليم السند وشيترال بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.070 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في المناطق المتضررة بالفيضانات.
يعد هذا التوزيع ضمن المرحلة الثانية التي تشمل توزيع 32.400 سلة غذائية خلال أغسطس وسبتمبر 2023، بينما يستهدف المشروع توزيع 105.000 سلة غذائية بمراحله الأربع، تزن السلة الواحدة 95 كيلوغراما، وتشمل المواد الغذائية الأساسية. بينما يبلغ الوزن الإجمالي لكامل المشروع 1.013 طنًا، يستفيد منها 735.000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا في 37 منطقة في أقاليم: السند وبلوشستان وخيبربختون خوا وجلجت بلتستان والبنجا بجمهورية باكستان.
يأتي ذلك ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المنفذة من المملكة عبر ذراعها الإنسانية، المتمثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان.
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