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سلمان للإغاثة يواصل مشروعاته في عدة بلدان

9/4/2023 11:22:42 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعماله في عدد من البلدان، حيث وزع 120طنا و800 كيلوغرام من السلال الغذائية في مديريات: الغيضة وحصوين والمسيلة بمحافظة المهرة، استفاد منها 7.903 أفراد. يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن، للتخفيف من معاناة الأشقاء هناك.
كما وزع المركز 95.9 طنا من السلال الغذائية في منطقتي دادو في إقليم السند وشيترال بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.070 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في المناطق المتضررة بالفيضانات.
يعد هذا التوزيع ضمن المرحلة الثانية التي تشمل توزيع 32.400 سلة غذائية خلال أغسطس وسبتمبر 2023، بينما يستهدف المشروع توزيع 105.000 سلة غذائية بمراحله الأربع، تزن السلة الواحدة 95 كيلوغراما، وتشمل المواد الغذائية الأساسية. بينما يبلغ الوزن الإجمالي لكامل المشروع 1.013 طنًا، يستفيد منها 735.000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا في 37 منطقة في أقاليم: السند وبلوشستان وخيبربختون خوا وجلجت بلتستان والبنجا بجمهورية باكستان.
يأتي ذلك ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المنفذة من المملكة عبر ذراعها الإنسانية، المتمثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان.

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