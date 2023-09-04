Tuesday, 05 September 2023 02:57 GMT

الذرية: إيران تسجل أبطأ نمو لمخزونها من اليورانيوم

9/4/2023 11:22:42 PM
(MENAFN- Al Watan) في إشارة إلى أن طهران تحاول تخفيف التوترات، بعد سنوات من التوتر بينها وبين الولايات المتحدة، أبطأت إيران وتيرة تخصيب اليورانيوم، وفقا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
يأتي التقرير السري في الوقت الذي تتفاوض فيه إيران والولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.
مستويات الأسلحة
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها، إن إيران تمتلك 121.6 كيلوغراما (268 رطلا) من اليورانيوم المخصب، بنسبة تصل إلى %60، وهذا يعني أن مخزونها من الوقود ينمو بأبطأ وتيرة له منذ 2021.
وقدّر تقرير صدر في مايو المخزون بما يزيد قليلا على 114 كيلوغراما (250 رطلا)، بعدما كان 87.5 كيلوغرامًا (192 رطلا) في فبراير.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق.
اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء %60 لا يشكل سوى خطوة فنية قصيرة بعيدا عن مستويات صنع الأسلحة، البالغة %90. وتزعم إيران أن برنامجها سلمي، ولكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حذر من أن طهران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع ((عدة)) قنابل نووية إذا اختارت تصنيعها.
وقف الأنشطة
من المرجح أن تحتاج إيران إلى أشهر لصنع سلاح نووي. وقالت وكالات الاستخبارات الأميركية في مارس إن طهران ((لا تقوم حاليا بالأنشطة الرئيسية لتطوير الأسلحة النووية التي قد تكون ضرورية لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار)). بينما لفتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والغرب ودول أخرى إلى أن إيران كان لديها برنامج نووي عسكري سري تخلت عنه في 2003.
بشكل عام، قدّر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنحو 3795.5 كيلوغراما (8367 رطلا)، وهذا انخفاض عن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير، الذي قدّر المخزون بـ4744.5 كيلوغرامًا (10459 رطلا). وبحسب ما ورد، انخفض المخزون، لأن إيران خففت بعضا من اليورانيوم المخصب لديها.
الاتفاق النووي
ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيكون على استعداد للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ولكن المحادثات الرسمية لمحاولة إيجاد خارطة طريق لاستئناف الاتفاق انهارت في أغسطس 2022. ومنذ ذلك الحين، توسطت عمان وقطر في محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، أدت إلى تبادل الأسرى المخطط له، والإفراج عن الأصول.
وبموجب هذا الاقتراح، سيتم تحويل ما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، اعتمادا على أسعار الصرف، من الوون الكوري الجنوبي إلى اليورو، تمثل الأموال النقدية المستحقة على كوريا الجنوبية لإيران - لكنها لم تدفعها بعد – مقابل النفط الذي تم شراؤه قبل أن تفرض إدارة ترمب عقوبات على مثل هذه المعاملات في 2019.
وأكدت الولايات المتحدة أنه فور وصول الأموال إلى قطر سيتم الاحتفاظ بها في حسابات مقيدة، ولن تتمكن إيران من استخدامها إلا للسلع الإنسانية مثل الأدوية والغذاء.
وهذه المعاملات مسموح بها حاليًا بموجب العقوبات الأمريكية التي تستهدف إيران بسبب برنامجها النووي.
5 سجناء
في المقابل، ستطلق إيران سراح خمسة سجناء إيرانيين - أميركيين قيد الإقامة الجبرية الآن.
ومن المرجح أن تطلق الولايات المتحدة سراح السجناء الإيرانيين أيضًا، على الرغم من أن هذه التفاصيل لا تزال غامضة.
وإذا تم تنفيذ هذا الاتفاق فقد يؤدي إلى تحسين فرص استئناف المحادثات الشاملة حول الاتفاق النووي، على الرغم من أن بايدن يواجه بالفعل انتقادات حادة من الجمهوريين وغيرهم بشأن تبادل السجناء.
معاناة سابقة
في السابق، عانى المفتشون الدوليون تحديات في محاولة مراقبة البرنامج الإيران،. ومنع إيران من تطوير أسلحة نووية، لذا أبرمت القوى العالمية اتفاقا مع طهران في 2015 وافقت بموجبه على الحد من تخصيب اليورانيوم إلى المستويات اللازمة للطاقة النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، وتم تكليف مفتشي الأمم المتحدة بمراقبة البرنامج.
وانسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب من جانب واحد من الاتفاقية في 2018، قائلا إنه سيتفاوض على صفقة أقوى، لكن ذلك لم يحدث.
تخصيب اليورانيوم:
إيران تمتلك 121.6 كيلوغراما (268 رطلا) من اليورانيوم المخصب، بنسبة تصل إلى %60، وهذا يعني أن مخزونها من الوقود ينمو بأبطأ وتيرة له منذ 2021.
قدّر تقرير صدر في مايو المخزون بما يزيد قليلا على 114 كيلوغراما (250 رطلا)، بعدما كان 87.5 كيلوغرامًا (192 رطلاً) في فبراير.
اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء %60 لا يشكل سوى خطوة فنية قصيرة بعيدا عن مستويات صنع الأسلحة، البالغة %90.
تزعم إيران أن برنامجها سلمي.

MENAFN04092023000089011017ID1107006300

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث