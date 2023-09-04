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مطالب بوتين شرط لاتفاق الحبوب

9/4/2023 11:22:42 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن اتفاق الحبوب الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان عبر البحر الأسود لن يتم استعادته حتى يفي الغرب بالتزاماته لتسهيل الصادرات الزراعية الروسية.
وأدلى بوتين بهذا التصريح بعد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي توسط مع الأمم المتحدة في الاتفاق الذي يعتبر حيويا لإمدادات الغذاء العالمية، وبخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وتعد أوكرانيا وروسيا من الموردين الرئيسيين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس وغيرها من السلع التي تعتمد عليها الدول النامية.
لكن روسيا رفضت تمديد الاتفاق في يوليو، متذمرة من عدم احترام الاتفاق الذي وعد بإزالة العقبات أمام الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وقالت إن القيود المفروضة على الشحن والتأمين أعاقت تجارتها الزراعية على الرغم من أنها شحنت كميات قياسية من القمح منذ العام الماضي.
وإنه إذا تم الوفاء بهذه الالتزامات، فيمكن لروسيا العودة إلى الاتفاق ((في أقرب أيام)).
سلاح اقتصادي
ومنذ انسحاب بوتين من مبادرة الحبوب، تعهد أردوغان مرارا وتكرارا بتجديد الترتيبات التي ساعدت في تجنب أزمة الغذاء في أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. ويتوقف الكثير على المحادثات المتعلقة بإمدادات الغذاء العالمية، وقد توقع المحللون مسبقًا أن يقود بوتين إلى صفقة صعبة. وقال تيم بينتون، خبير الأمن الغذائي في جامعة هارفارد: ((وتين يدرك النفوذ الذي يتمتع به من خلال استخدام الغذاء كسلاح اقتصادي، وبالتالي سيقاتل من أجل كل ما يمكنه الحصول عليه)). الدول النامية
وتظهر البيانات الصادرة عن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، الذي نظم الشحنات الأوكرانية، أن %57 من الحبوب القادمة من أوكرانيا ذهبت إلى الدول النامية، وكانت الوجهة الأولى هي الصين، التي تلقت ما يقرب من ربع الغذاء. وعقد الاجتماع على خلفية الهجوم المضاد الأخير الذي شنته أوكرانيا ضد قوات الغزو التابعة للكرملين.
وفي أحدث التطورات، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيتم استبدال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف هذا الأسبوع.
منطقة أوديسا
وإضافة إلى الانسحاب من صفقة الحبوب، هاجمت روسيا بشكل متكرر منطقة أوديسا، حيث يقع الميناء الرئيسي في أوكرانيا على البحر الأسود. وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إنها اعترضت 23 من 32 طائرة من دون طيار استهدفت منطقتي أوديا ودنيبروبتروفسك لكنها لم تحدد الأضرار التي سببتها الطائرات بدون طيار التي مرت عبرها.
وحافظ الرئيس التركي على علاقات وثيقة مع بوتين خلال الحرب التي استمرت 18 شهرا في أوكرانيا. ولم تنضم تركيا إلى العقوبات الغربية ضد روسيا في أعقاب غزوها، وبرزت كشريك تجاري رئيسي ومركز لوجيستي للتجارة الخارجية لروسيا.

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