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ترمب وبايدن المتنافسان الأوفر حظا

9/4/2023 11:22:42 PM
(MENAFN- Al Watan) لاحظ المحللون الأمريكيون أن المتنافسين الأوفر حظا على ترشيح حزبهم، الرئيس السابق دونالد ترمب والرئيس جو بايدن، بالكاد يقومون بحملات انتخابية في الولايات الحاسمة ذات التصويت المبكر مع دخول موسم الانتخابات التمهيدية ذروة الخريف.
فيما ينشط منافسوهم بالحملات والنشاطات، ومع ذلك تؤكد الجداول الزمنية حقيقة أن الديمقراطي بايدن والجمهوري ترمب، على الرغم من معدلات الموافقة المنخفضة على المستوى الوطني، هما المتنافسان الأوفر حظًا.
حملة واحدة
ويحضر بايدن عرضا نقابيا في فيلادلفيا، لكنه نظم حملة انتخابية واحدة فقط خلال الأشهر الأربعة التي مضت منذ أن أطلق رسميًا محاولته لإعادة انتخابه عام 2024. ولم يقم ترمب الذي اشتكى من ((استراتيجية الطابق السفلي)) التي اتبعها بايدن في عام 2020، بحملته الانتخابية لمدة ثلاثة أسابيع حتى الآن، وكان آخر ظهور له في معرض ولاية أيوا في 12 أغسطس.
ولا يواجه بايدن سوى معارضة رمزية في الناشط المناهض للقاحات روبرت إف كينيدي جونيور، الذي ينظر إليه الجمهوريون بشكل أفضل من الديمقراطيين، بينما يتفوق تر مب حاليًا على أقرب منافسيه بفارق كبير، وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
استطلاعات الرأي
وقال وايت أيريس، خبير استطلاعات الرأي الجمهوري المخضرم، متحدثاً عن الحملات الانتخابية المبكرة النموذجية في هذه المرحلة من السباق: ((عندما يكون لديك تقدم كبير على خصومك الأساسيين، فإن ذلك لا يبدو ذا أهمية كبيرة)). لقد عمل بايدن على إبراز جو من الحتمية قبل أربعة أشهر من بدء التصويت في عام 2024.
وركز على حكم البلاد والسفر إليها لتعزيز إنجازاته السياسية.
ويتخطى ترمب بشكل متكرر الأحداث مع المرشحين الآخرين ويجتاز أول مناظرة تمهيدية للحزب الجمهوري الشهر الماضي. لكن لكل منهما أسباب مختلفة لغيابهما النسبي عن الحملات الانتخابية. حيث انشغل فريق ترمب بالتهم الجنائية التي يواجهها الآن في أربع ولايات قضائية منفصلة تتهمه بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 بشكل غير قانوني، وتصنيف مدفوعات الأموال السرية بشكل غير صحيح في السجلات التجارية، وإساءة التعامل مع المستندات السرية بعد ترك منصبه ومحاولة عرقلة التحقيق.
واشتكى ترمب من أن المحاكمات الوشيكة ستجبره على التوقف عن الحملات الانتخابية.

تغطية السباق
وفي الوقت الحالي، كانت حجوزات ترمب واستدعاءاته بمثابة الأحداث الأبرز في حملته الانتخابية.
وهيمنت رحلاته إلى السجون والمحاكم في نيويورك وميامي وواشنطن وأتلانتا على تغطية السباق، حيث تم تتبع تحركاته بواسطة طائرات الهليكوبتر الإخبارية وبثها مباشرة على شاشات التلفزيون وعبر الإنترنت. وقد ساعدت صورته التاريخية، التي تظهر الآن على القمصان والأكواب والملصقات، حملته على جمع أكثر من 20 مليون دولار في أغسطس وحده.
ويقول مساعدوه، إن جدول أعماله سيزداد بعد عطلة نهاية الأسبوع في عيد العمال، مع رحلات هذا الأسبوع إلى ولايتي أيوا وساوث داكوتا - وهما ولايتان رئيسيتان في الانتخابات التمهيدية أو العامة - وكاليفورنيا بعد ذلك.
جهد أكبر
وفي التصويت المبكر في نيو هامبشاير، قال مايك دينيهي، وهو استراتيجي جمهوري مخضرم، إن حملة ترمب الأوسع ((تعمل بجد للغاية، وبجهد أكبر مما عملت في تاريخ حملات دونالد ترمب)).
((المتنافسون في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لا يمنحون دونالد ترمب الكثير من المنافسة. لذلك فهو يتمتع برفاهية القيام بما يكفي للحفاظ على تقدمه)). لقد قام بايدن بحملة أقل.
تكاليف منخفضة
ودافع الرئيس بايدن عن جهود اللجنة الوطنية الديمقراطية لجعل ساوث كارولينا الولاية التي تتصدر الحزب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024، مخالفًا الجمهوريين الذين ما زالوا يبدؤون في ولاية أيوا. لكن بايدن لم يقم بزيارة ساوث كارولينا كمرشح لعام 2024.
وتقول حملة إعادة انتخاب بايدن، إن نهجه يعكس نهج شاغلي المناصب السابقين، بمن في ذلك الرئيسان باراك أوباما وجورج دبليو بوش. وكثيرًا ما يروج بايدن لإنجازاته السياسية لكنه يبقي تكاليف الحملة منخفضة، بينما يعمل مع الديمقراطيين على المستوى الوطني وعلى مستوى الولاية لتعزيز الموظفين وعمليات البيانات بحيث تكون في مكانها عندما تشتد المنافسة في العام المقبل.

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