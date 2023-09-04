ترمب وبايدن المتنافسان الأوفر حظا

ترمب وبايدن المتنافسان الأوفر حظا
التاريخ
9/4/2023 11:22:42 PM
(MENAFN- Al Watan) لاحظ المحللون الأمريكيون أن المتنافسين الأوفر حظا على ترشيح حزبهم، الرئيس السابق دونالد ترمب والرئيس جو بايدن، بالكاد يقومون بحملات انتخابية في الولايات الحاسمة ذات التصويت المبكر مع دخول موسم الانتخابات التمهيدية ذروة الخريف.
فيما ينشط منافسوهم بالحملات والنشاطات، ومع ذلك تؤكد الجداول الزمنية حقيقة أن الديمقراطي بايدن والجمهوري ترمب، على الرغم من معدلات الموافقة المنخفضة على المستوى الوطني، هما المتنافسان الأوفر حظًا.
حملة واحدة
ويحضر بايدن عرضا نقابيا في فيلادلفيا، لكنه نظم حملة انتخابية واحدة فقط خلال الأشهر الأربعة التي مضت منذ أن أطلق رسميًا محاولته لإعادة انتخابه عام 2024. ولم يقم ترمب الذي اشتكى من ((استراتيجية الطابق السفلي)) التي اتبعها بايدن في عام 2020، بحملته الانتخابية لمدة ثلاثة أسابيع حتى الآن، وكان آخر ظهور له في معرض ولاية أيوا في 12 أغسطس.
ولا يواجه بايدن سوى معارضة رمزية في الناشط المناهض للقاحات روبرت إف كينيدي جونيور، الذي ينظر إليه الجمهوريون بشكل أفضل من الديمقراطيين، بينما يتفوق تر مب حاليًا على أقرب منافسيه بفارق كبير، وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
استطلاعات الرأي
وقال وايت أيريس، خبير استطلاعات الرأي الجمهوري المخضرم، متحدثاً عن الحملات الانتخابية المبكرة النموذجية في هذه المرحلة من السباق: ((عندما يكون لديك تقدم كبير على خصومك الأساسيين، فإن ذلك لا يبدو ذا أهمية كبيرة)). لقد عمل بايدن على إبراز جو من الحتمية قبل أربعة أشهر من بدء التصويت في عام 2024.
وركز على حكم البلاد والسفر إليها لتعزيز إنجازاته السياسية.
ويتخطى ترمب بشكل متكرر الأحداث مع المرشحين الآخرين ويجتاز أول مناظرة تمهيدية للحزب الجمهوري الشهر الماضي. لكن لكل منهما أسباب مختلفة لغيابهما النسبي عن الحملات الانتخابية. حيث انشغل فريق ترمب بالتهم الجنائية التي يواجهها الآن في أربع ولايات قضائية منفصلة تتهمه بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 بشكل غير قانوني، وتصنيف مدفوعات الأموال السرية بشكل غير صحيح في السجلات التجارية، وإساءة التعامل مع المستندات السرية بعد ترك منصبه ومحاولة عرقلة التحقيق.
واشتكى ترمب من أن المحاكمات الوشيكة ستجبره على التوقف عن الحملات الانتخابية.
تغطية السباق
وفي الوقت الحالي، كانت حجوزات ترمب واستدعاءاته بمثابة الأحداث الأبرز في حملته الانتخابية.
وهيمنت رحلاته إلى السجون والمحاكم في نيويورك وميامي وواشنطن وأتلانتا على تغطية السباق، حيث تم تتبع تحركاته بواسطة طائرات الهليكوبتر الإخبارية وبثها مباشرة على شاشات التلفزيون وعبر الإنترنت. وقد ساعدت صورته التاريخية، التي تظهر الآن على القمصان والأكواب والملصقات، حملته على جمع أكثر من 20 مليون دولار في أغسطس وحده.
ويقول مساعدوه، إن جدول أعماله سيزداد بعد عطلة نهاية الأسبوع في عيد العمال، مع رحلات هذا الأسبوع إلى ولايتي أيوا وساوث داكوتا - وهما ولايتان رئيسيتان في الانتخابات التمهيدية أو العامة - وكاليفورنيا بعد ذلك.
جهد أكبر
وفي التصويت المبكر في نيو هامبشاير، قال مايك دينيهي، وهو استراتيجي جمهوري مخضرم، إن حملة ترمب الأوسع ((تعمل بجد للغاية، وبجهد أكبر مما عملت في تاريخ حملات دونالد ترمب)).
((المتنافسون في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لا يمنحون دونالد ترمب الكثير من المنافسة. لذلك فهو يتمتع برفاهية القيام بما يكفي للحفاظ على تقدمه)). لقد قام بايدن بحملة أقل.
تكاليف منخفضة
ودافع الرئيس بايدن عن جهود اللجنة الوطنية الديمقراطية لجعل ساوث كارولينا الولاية التي تتصدر الحزب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024، مخالفًا الجمهوريين الذين ما زالوا يبدؤون في ولاية أيوا. لكن بايدن لم يقم بزيارة ساوث كارولينا كمرشح لعام 2024.
وتقول حملة إعادة انتخاب بايدن، إن نهجه يعكس نهج شاغلي المناصب السابقين، بمن في ذلك الرئيسان باراك أوباما وجورج دبليو بوش. وكثيرًا ما يروج بايدن لإنجازاته السياسية لكنه يبقي تكاليف الحملة منخفضة، بينما يعمل مع الديمقراطيين على المستوى الوطني وعلى مستوى الولاية لتعزيز الموظفين وعمليات البيانات بحيث تكون في مكانها عندما تشتد المنافسة في العام المقبل.
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