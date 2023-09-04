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سيلفي يدين مصريا بالسجن 3 سنوات

9/4/2023 11:22:42 PM
(MENAFN- Al Watan) قضت محكمة بريطانية بسجن مصري 38 شهرا، بعد إدانته بقيادة مركب مهاجرين غير شرعيين قطع القنال الإنجليزي.
وذكرت وسائل إعلام في بريطانيا أن رضا حمود عبد ربه قاد مركبا محملا بالمهاجرين غير الشرعيين بشكل خطير أثناء محاولة الوصول إلى المملكة المتحدة في يوليو 2022.
والتقط الشاب المصري لنفسه صور سيلفي بهاتفه المحمول خلال عملية العبور، وهو ما كان دليلا استخدمته وحدة التحقيقات الجنائية والمالية بوزارة الداخلية البريطانية ضده.
والتقط عبدربه صورة سيلفي قبل لحظات من اعتراض حرس الحدود البريطاني للمركب، وكان فيها يمسك بموجه المحرك في الزورق.
وكان على متن القارب 50 شخصا، بينهم 24 ألبانيا و15 أفغانيا، وبعض السوريين والعراقيين، كما تقول صحيفة ((ديلي ميل)) البريطانية.
ونجح بعض هؤلاء في تقديم طلبات لجوء إلى بريطانيا، لكن تم رفض طلبات غالبيتهم أو لم يعد مكانهم معروفا.
وقالت المدعية العامة في المحكمة كيت ديفيس، إن الشاب المصري اعتقل، عندما أوقفت قوات حرس الحدود البرية القارب المطاطي على بعد عدة كيلومترات من سواحل دوفر، جنوبي بريطانيا.
وخلال التحقيق، اعترف عبدربه بأنه كان يقود المركب لمدة بلغت ساعة ونصف الساعة. لكنه قال أيضا إن آخرين تولوا قيادة المركب.
وهو ما ذهب إليه محامي الدفاع، فيليب هيل، الذي قال إن المغامرة كانت مشروعا جماعيا، فكل الذين كانوا على متن المركب كانوا يصبون لتحقيق الهدف نفسه.
وأضاف أن موكله يعاني من ظروف صعبة في الزنزانة، ولا تكفي الأموال التي يحصل عليها سوى لإجراء مكالمة مع ذويه. وذكر الشاب المصري أنه نفذ محاولات فاشلة في الماضي لدخول بريطانيا بشكل غير قانوني كانت واحدة منها عبر شاحنة.

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