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مقتل فرنسية كل 3 أيام

9/4/2023 11:22:42 PM
(MENAFN- Al Watan) عثرت الشرطة الفرنسية على جثة امرأة على قارعة الطريق في منطقة شامبراي ليه تورز، ولم يكن القاتل سوى شريكها.
وذكرت صحيفة ((لوبارزيان)) الفرنسية أن امرأة فرنسية تقتل كل 3 أيام على يد شريكها.
وفي 29 أغسطس الماضي، عثرت الشرطة على جانب طريق سريع في منطقة شامبراي ليه تورز في إقليم أندر ولوار بوسط فرنسا على جثة هامدة، وتبين أنها تعود لسيدة تبلغ من العمر 57 عاما.
وقد فر القاتل، ولكن خلال يومين تمكنت الشرطة من القبض عليه، وهو زوجها، ولدى الاثنين 4 أطفال، بينهم قاصر.
والسبت، تم توجيه تهمة القتل العمد إلى الزوج.
تعد هذه الحادثة ليست فريدة من نوعها من فرنسا، إنما باتت شبه يومية في بلد تزداد فيه الجرائم ضد المرأة من أقرب الناس لها.
وأوضحت ((لوبارزيان)) أن 118 امرأة فرنسية قتلت على أيدي أزواجهن أو أزواجهن السابقين أو شركائهن خلال 2022، وفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية التي نشرت أخيرا.
وفي 2021، قتلت 122 امرأة على أيدي شركائهن، بينما قتل 27 زوجا على أيدي زوجاتهم.

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