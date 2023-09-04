جنس مولود يتحول لكارثة
التاريخ
9/4/2023 11:22:41 PM
(MENAFN- Al Watan) في حادثة مأساوية، تحولت إحدى حفلات التعرف على جنس المولود لكارثة حقيقية خيبت كل التوقعات بحفل سعيد من هذا النوع.
حيث وقف زوجان مكسيكيان في حديقة أمام مكان مزين استعدادا لاكتشاف جنس مولودهم الجديد، على أن تعبر فوق رؤوس الحاضرين طائرة وتنفث اللون الوردي كدلالة على أن المولود سيكون طفلة.
المفاجأة كانت عندما حلقت الطائرة فوق رؤوس الحاضرين لبضع ثوان ثم تحطمت ما أدى إلى وفاة الطيار.
وعثرت السلطات على الطيار بين حطام الطائرة، بعد أن طلب أحد المدعوين المساعدة السبت.
ونقل المسعفون الطيار إلى المستشفى إلا أنه توفي على الفور.
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