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جنس مولود يتحول لكارثة

9/4/2023 11:22:41 PM
(MENAFN- Al Watan) في حادثة مأساوية، تحولت إحدى حفلات التعرف على جنس المولود لكارثة حقيقية خيبت كل التوقعات بحفل سعيد من هذا النوع.
حيث وقف زوجان مكسيكيان في حديقة أمام مكان مزين استعدادا لاكتشاف جنس مولودهم الجديد، على أن تعبر فوق رؤوس الحاضرين طائرة وتنفث اللون الوردي كدلالة على أن المولود سيكون طفلة.
المفاجأة كانت عندما حلقت الطائرة فوق رؤوس الحاضرين لبضع ثوان ثم تحطمت ما أدى إلى وفاة الطيار.
وعثرت السلطات على الطيار بين حطام الطائرة، بعد أن طلب أحد المدعوين المساعدة السبت.
ونقل المسعفون الطيار إلى المستشفى إلا أنه توفي على الفور.

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