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إخلاء طبي لـ10 مواطنين من عدة دول خلال شهر

9/4/2023 11:22:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكنت الجهات المختصة في السفارات والقنصليات السعودية بعدة دول من إخلاء 10 مواطنين ومواطنات خلال شهر، وذلك إنفاذًا لتوجيهات قيادة المملكة، وحرصها الدائم على أبناء الوطن.
تندرج خدمة الإخلاء الطبي السعودي تحت مظلة الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع السعودية، والتي تتعدد مهامها، لتشمل القطاعات المدنية، وتدريبات وأنشطة الجيش السعودي. كما يشارك الإخلاء الطبي السعودي في خدمة حجاج بيت الله الحرام بموسم الحج من كل عام، الذي يصل فيه عدد التجمع إلى أكثر من مليوني حاج في مكان واحد، وتسهم فيه خدمة الإخلاء الطبي بفاعلية كبيرة.
الإخلاء من وإلى السعودية
يقدم مركز الإسعاف الجوي خدمات طبية مماثلة لما يقدمه الإسعاف الطبي السعودي، حيث ينقل المرضى من وإلى السعودية من خلال طائرات الإسعاف الجوي، وطائرات هليكوبتر مجهزة بأعلى مستويات التجهيز الطبي. ومن بين هذه الخدمات خدمة الإخلاء الجوي التي يتم تجهيزها بسرعة، لنقل المريض في الوقت المناسب وبكفاءة عالية.
مركز الإسعاف الجوي
يملك مركز الإسعاف الجوي طائرات الإخلاء الطبي السعودي القادرة على الوصول إلى 272 مطارًا حول العالم، وذلك لتقديم خدمات الإخلاء الطبي للسعوديين في الخارج. ويتخذ مركز الإسعاف ألمانيا مقرًا رئيسيًا له، للتنسيق مع كل المطارات.
المستفيدون من الإخلاء
- مواطن - الإمارات.
- مواطن - الإمارات.
- مواطنة - بولندا.
- 3 مواطنين - الإمارات.
- طفلة سعودية - الإمارات.
- مواطنة - تركيا.
- مواطن - إسبانيا.
- مواطنة - جورجيا.

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