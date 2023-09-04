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بورصة الدار البيضاء تغلق منخفضة بنسبة 0,13%

9/4/2023 11:22:27 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم على انخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,13%، ليصل إلى 11.871,36 نقطة.

وسجل مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,11 % عند 960,32 نقطة، فيما ارتفع MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,01% إلى 888,51 نقطة.

وحقق“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 0,76% إلى 978,39 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على انخفاض بنسبة 0,2% إلى 10.923,79 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي تراجع بنسبة 0,08% إلى 9.974,71 نقطة.


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