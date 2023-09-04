بورصة الدار البيضاء تغلق منخفضة بنسبة 0,13%
التاريخ
9/4/2023 11:22:27 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم على انخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,13%، ليصل إلى 11.871,36 نقطة.
وسجل مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,11 % عند 960,32 نقطة، فيما ارتفع MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,01% إلى 888,51 نقطة.
وحقق“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 0,76% إلى 978,39 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على انخفاض بنسبة 0,2% إلى 10.923,79 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي تراجع بنسبة 0,08% إلى 9.974,71 نقطة.
أ ش أ
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