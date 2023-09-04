تشير التوقعات الصادرة عن شركة الاستشارات“كونسينسوس إيكونوميكس” إلى أن الناتج الاقتصادي سيتوسع بنسبة 2.1% عام 2024، بانخفاض عن 2.4% المتوقع أن يسجلها الاقتصاد خلال العام الحالي.

لقد رفع خبراء الاقتصاد توقعاتهم للأداء الاقتصادي للعام الحالي بمقدار نقطة مئوية واحدة منذ بداية العام بسبب الطلب الاستهلاكي القوي بشكل غير متوقع وأسواق العمل، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

قال سايمون ماك آدم، كبير الاقتصاديين العالميين لدى“كابيتال إيكونوميكس”، إن جزءًا من التباطؤ الاقتصادي الذي سيشهده عام 2024 سيكون نتيجة“بعض التأثيرات الحسابية الأساسية”، لتحسن الإنتاج هذا العام مما يؤدي إلى تباطؤ النمو في العام المقبل.

ومع ذلك، أضاف آدم أن خبراء الاقتصاد“أصبحوا حقًا أكثر تشاؤمًا بشأن التوقعات في عام 2024”.

يتمركز الحذر على الاعتقاد بأن استمرار ارتفاع الطلب من شأنه أن يبقي معدلات التضخم مرتفعة لفترة أطول، مما يجبر واضعي أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة حتى العام المقبل.

وقال ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين لدى بنك“سيتي” الأمريكي، إن“الطلب على الخدمات استمر بلا هوادة إلى حد كبير، وظل سوق العمل قويًا، واستمرت الأجور في الارتفاع”، مشيرًا إلى أن“بعض نقاط الضعف المتوقعة خلال العام الجاري ستُؤجل حتى عام 2024”.

وقال شيتس إنه في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة،“سيكون هناك ركود سيظهر لاحقًا”.

كان من المتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري حتى بضعة أشهر مضت،، لكن قوة الاقتصاد الأمريكي تعني أن هناك احتمالاً ضئيلاً بأن يقوم واضعو أسعار الفائدة بزيادة تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى لتصل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.5% و5.75% في سبتمبر.

كما يتوقع خبراء الاقتصاد الآن تحقيق الخفض الأول في أسعار الفائدة في ربيع العام المقبل.

وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين لدى” موديز أناليتكس”، إن الفرصة القوية الحالية في تجنب الاقتصاد الأمريكي الركود خلال العام الجاري“تعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لتهدئة معدلات التضخم، الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ النمو في عام 2024”.

وأضاف زاندي أن الاقتصاد الأوروبي قد شهد أيضًا وضعًا أفضل إلى حد ما هذا العام مما كان يُخشى”، باستثناء ألمانيا، الأمر الذي يعني أن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا من المرجح أيضًا أن يبقيا أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من -0.5% في يونيو 2022 إلى المستوى الحالي البالغ 3.75%، ومن غير المتوقع الآن أن يبدأ في خفضه خلال معظم أوقات العام المقبل.

ومن المتوقع أن يزيد بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى إلى 5.75% بحلول نهاية العام الحالي، لكن عملية التخفيض تبدو وكأنها غير مرجحة حتى النصف الثاني من عام 2024.

كما ساهم التباطؤ الاقتصادي في الصين بعد انتعاش ما بعد الوباء في تشاؤم خبراء الاقتصاد تجاه عام 2024، حيث وصف كريستيان كيلر، رئيس أبحاث الاقتصاد في بنك“باركليز”، هذا التباطؤ في البلاد باعتباره“تباطئ هيكلي”.

وأضاف كيلر أن“الاتجاه لعام 2024 يبدو واضحًا تمامًا لمزيد من التباطؤ العالمي”.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يعني أن الاقتصاديين، في المتوسط، توقعوا أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى 0.6% في عام 2024، من 1.9% في عام 2023.

ومن المرجح أن تحافظ المملكة المتحدة ومنطقة اليورو على وتيرة التقدم في كل من العامين، في حين من المنتظر أن تعاني الصين من مشاكل هيكلية وانكماش التصنيع والصادرات.

كما فاجأت اقتصادات العديد من الأسواق الناشئة، مثل البرازيل والمكسيك، المحللين في الاتجاه الصعودي خلال العام الجاري، فيما يُتوقع أن يدعم الطلب المحلي القوي النمو الاقتصادي الصحي في الهند حتى عام 2024.