النفط يرتفع وسط توقعات بتمديد خفض إنتاج أوبك+

وتقود السعودية الجهود المبذولة لدعم الأسعار وأعلنت تخفيضات طوعية كبيرة لإنتاجها من النفط ضمن اتفاق مع تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد المملكة خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر .

وجاءت القرارات السابقة للمملكة بخفض إنتاجها قبل أن تعلن أسعار البيع الرسمية، والتي عادة ما تكشف عنها في الأسبوع الأول من الشهر.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا اتفقت مع الشركاء في تحالف أوبك+ على معايير لمواصلة خفض الصادرات.

وقال كريج إيرلام المحلل لدى أواندا إن السعودية وروسيا يمكن أن تسحبا التخفيضات في أي وقت“لكن لا أتصور أنهما ستكونان في عجلة من أمرهما ويخاطران بدفع الأسعار للانخفاض مجددا”.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 45 سنتا لتبلغ عند التسوية 89 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 40 سنتا إلى 85.95 دولار للبرميل.

وقال راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لشركة فيتول أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، إن إمدادات النفط الخام العالمية من المتوقع أن تتحسن خلال الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة بسبب صيانة المصافي، لكن إمدادات الخام عالي الكبريت ستظل منخفضة.

وقال مسؤول كبير في شركة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع الأولية يوم الاثنين إن سوق النفط معرضة لارتفاع الأسعار بسبب انخفاض المخزونات ونقص الاستثمار في حقول النفط الجديدة.

وعززت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس آب التوقعات بأن مجلس الاحتياطي لن يرفع الفائدة هذا الشهر.

وارتفع نشاط قطاع التصنيع في الصين على غير متوقع في أغسطس آب وزاد التفاؤل بانتعاش الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم بسبب الإجراءات التي اتخذتها البلاد لدعم تعافي الاقتصاد بعد الجائحة.





رويترز