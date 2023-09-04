بلجيكا تحقق مبيعات قياسية من السندات لمستثمري التجزئة بأكثر من 23 مليار دولار
التاريخ
9/4/2023 11:22:26 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تمكنت السلطات البلجيكية، الإثنين، من بيع سندات بأكثر من 23 مليار دولار بنظام التجزئة للأفراد، لتسجل أعلى حصيلة لطرح ديون حكومية بتلك الطريقة على مستوى القارة الأوروبية.
وباعت بلجيكا سندات بقيمة 21.9 مليار يورو (23.7 مليار دولار) للمستثمرين الأفراد، لتبعث الحكومة برسالة للقطاع المصرفي المتباطئ في رفع فائدة المدخرات.
وأعلنت وكالة إدارة الدين البلجيكية في بيان رسمي، أن عدد المواطنين الذين أقبلو على شراء السندات ذات أجل عام واحد بلغ 600 ألف مواطن.
وبلغ العائد على السندات 3.3% مقارنة بمتوسط سعر الفائدة على الودائع في مصارف البلاد عند 3.13% سنوياً، وفق لبيانات البنك المركزي البلجيكي.
أرقام
MENAFN04092023000202011048ID1107006288
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.