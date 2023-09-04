وباعت بلجيكا سندات بقيمة 21.9 مليار يورو (23.7 مليار دولار) للمستثمرين الأفراد، لتبعث الحكومة برسالة للقطاع المصرفي المتباطئ في رفع فائدة المدخرات.

وأعلنت وكالة إدارة الدين البلجيكية في بيان رسمي، أن عدد المواطنين الذين أقبلو على شراء السندات ذات أجل عام واحد بلغ 600 ألف مواطن.

وبلغ العائد على السندات 3.3% مقارنة بمتوسط سعر الفائدة على الودائع في مصارف البلاد عند 3.13% سنوياً، وفق لبيانات البنك المركزي البلجيكي.





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