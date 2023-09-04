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بلجيكا تحقق مبيعات قياسية من السندات لمستثمري التجزئة بأكثر من 23 مليار دولار

9/4/2023 11:22:26 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تمكنت السلطات البلجيكية، الإثنين، من بيع سندات بأكثر من 23 مليار دولار بنظام التجزئة للأفراد، لتسجل أعلى حصيلة لطرح ديون حكومية بتلك الطريقة على مستوى القارة الأوروبية.

وباعت بلجيكا سندات بقيمة 21.9 مليار يورو (23.7 مليار دولار) للمستثمرين الأفراد، لتبعث الحكومة برسالة للقطاع المصرفي المتباطئ في رفع فائدة المدخرات.

وأعلنت وكالة إدارة الدين البلجيكية في بيان رسمي، أن عدد المواطنين الذين أقبلو على شراء السندات ذات أجل عام واحد بلغ 600 ألف مواطن.

وبلغ العائد على السندات 3.3% مقارنة بمتوسط سعر الفائدة على الودائع في مصارف البلاد عند 3.13% سنوياً، وفق لبيانات البنك المركزي البلجيكي.


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