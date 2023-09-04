Tuesday, 05 September 2023 02:56 GMT

تراجع طفيف لأسعار الذهب في الإغلاق

9/4/2023 11:22:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews) اتجهت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم نحو الانخفاض الطفيف وسط تداولات هزيلة ، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1939.61 دولار للأوقيةبعد أن صعد إلى أعلى مستوى في شهر عند 1952.79 دولار يوم الجمعة.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند التسوية 0.1% إلى 1965.70 دولار للأوقية، فيما كانت معظم الأسواق الأمريكية مغلقة بمناسبة عطلة عيد العمال.

ومن المرجح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، كما راهن المتداولون يوم الجمعة بعد قفزة في معدل البطالة في أمريكا ونمو معتدل للأجور يشير إلى أن ظروف سوق العمل آخذة في التحسن.


أ ش أ

MENAFN04092023000202011048ID1107006287

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث