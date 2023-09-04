تراجع طفيف لأسعار الذهب في الإغلاق

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1939.61 دولار للأوقيةبعد أن صعد إلى أعلى مستوى في شهر عند 1952.79 دولار يوم الجمعة.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند التسوية 0.1% إلى 1965.70 دولار للأوقية، فيما كانت معظم الأسواق الأمريكية مغلقة بمناسبة عطلة عيد العمال.

ومن المرجح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، كما راهن المتداولون يوم الجمعة بعد قفزة في معدل البطالة في أمريكا ونمو معتدل للأجور يشير إلى أن ظروف سوق العمل آخذة في التحسن.





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