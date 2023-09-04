تراجع طفيف لأسعار الذهب في الإغلاق

تراجع طفيف لأسعار الذهب في الإغلاق
التاريخ
9/4/2023 11:22:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
اتجهت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم نحو الانخفاض الطفيف وسط تداولات هزيلة ، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار.
ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1939.61 دولار للأوقيةبعد أن صعد إلى أعلى مستوى في شهر عند 1952.79 دولار يوم الجمعة.
ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند التسوية 0.1% إلى 1965.70 دولار للأوقية، فيما كانت معظم الأسواق الأمريكية مغلقة بمناسبة عطلة عيد العمال.
ومن المرجح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، كما راهن المتداولون يوم الجمعة بعد قفزة في معدل البطالة في أمريكا ونمو معتدل للأجور يشير إلى أن ظروف سوق العمل آخذة في التحسن.
أ ش أ
MENAFN04092023000202011048ID1107006287
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.