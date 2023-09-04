ووفقًا لوثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار تتناول الموقف التنفيذي لسياسة ملكية الدولة، فإن الخطوة تهدف إلى وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة لتحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، بغرض رفع معدلات الاستثمار بنسبة تتراوح بين 25% و30%.

وأضافت الوثيقة، أن مؤسسة التمويل الدولية والتي تعمل أيضًا مستشار الحكومة في برنامج الطروحات تعد استراتيجية متكاملة للبرنامج ستستغرق نحو 4 أشهر بدأت منذ يونيو 2023 كمرحلة أولى، على أن يلحقها مرحلة ثانية تتمثل في التنفيذ الفعلي للطروحات.

وستطور المؤسسة خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج، لتسريع وتيرته وتحقيق أهدافه بدقة، كما أنها ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بالتنسيق مع وحدة متابعة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء على مجريات البرنامج، والقيام بالعديد من المهام مثل تقييم خطط الطروحات السابقة واستكمالها، وتوجيه قطاعات وأساليب الطرح بناء على مشورة مستشار دولى، وتعيين البنوك الاستثمارية المسؤولة عن بيع كل شركة، ومتابعة وتنفيذ الخطة التسويقية لكل شركة، بالإضافة إلى متابعة وتنفيذ برنامج الطروحات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتلعب المؤسسة أيضًا دور مستشار مالي لصندوق مصر السيادي إلى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لمشروع محطات تحلية المياه المطروح البالغ عددها نحو 21 محطة تحلية مياه.