أمان: تسهيلات“جلوبال” ستغطى احتياجات“إيسترن كومبانى” من المواد الخام عدة أشهر
التاريخ
9/4/2023 11:22:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال هانى أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة الشرقية للدخان ((إيسترن كومبانى))، إن التسهيلات التى ستحصل عليها الشركة بقيمة 150 مليون دولار من شركة جلوبال للاستثمار ستغطى احتياجات الشركة من المواد الخام لعدة أشهر.
أضاف ل”البورصة” أن الخطوة ستسهل من عملية فتح اعتمادات مستندية لاستمرار العملية الإنتاجية بالشركة الشرقية للدخان
واستحوذت شركة ((جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة)) على 30% من إجمالى أسهم الشركة الشرقية بمبلغ 625 مليون دولار أمريكى بما يعادل 19.4 مليار جنيه، مع قيام المشترى بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
من ناحية أخرى قال أمان إن الشركة مستمرة فى الاحتفاظ بحصتها فى شركة المتحدة لصناعة التبغ-موريس البالغة 24%، موضحًا أنه لا توجد علاقة مباشرة بين ((جلوبال القابضة)) و((المتحدة)).
وتمتلك الشركة الشرقية للدخان حصة 24% فى المتحدة للتبغ، بحسب الرخصة التى حصلت عليها الشركة الأخيرة، والتى اشترطت أنه فى حال تملك أى من شركات التبغ العاملة فى مصر أو خارجها 10% من أسهم الشرقية للدخان بخلاف“فيليب موريس”، يحق لـ”فيليب موريس” شراء حصة الشرقية للدخان فى“المتحدة للتبغ” بالقيمة الاسمية، بالإضافة إلى 108 ملايين دولار، وهو ما يساوى 24% من قيمة الرخصة المسددة.
وأضاف ((أمان)) أن البند يخص أى شركة منافسة عاملة فى قطاع التبغ، وأن كانت الصفقة تخص أى شركة أخرى غير العاملة فى قطاع السجائر ستستمر أيضًا فى حصتها بالشركة المتحدة للتبغ.
وبحسب بيانات مركز دبى المالى فإن المساهمين فى ((جلوبال)) هما رجل الأعمال الإماراتى الشاب أبو بكر عبدالله الحسينى والشركة البريطانية المصرية للاستثمار، والأخيرة مملوكة بحصة أغلبية بين 50 و75% للحسينى وحصة أقلية لرجل الأعمال الإماراتى محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية الشهيرة، وفق المعلومات التى حصلت عليها ((البورصة)) من قاعدة البيانات الحكومية للشركات المسجلة فى المملكة المتحدة.
وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها 20.9% من رأسمال الشركة الشرقية، وهى شراكة استراتيجية تسهم فى تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.
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