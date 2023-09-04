أضاف ل”البورصة” أن الخطوة ستسهل من عملية فتح اعتمادات مستندية لاستمرار العملية الإنتاجية بالشركة الشرقية للدخان

واستحوذت شركة ((جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة)) على 30% من إجمالى أسهم الشركة الشرقية بمبلغ 625 مليون دولار أمريكى بما يعادل 19.4 مليار جنيه، مع قيام المشترى بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

من ناحية أخرى قال أمان إن الشركة مستمرة فى الاحتفاظ بحصتها فى شركة المتحدة لصناعة التبغ-موريس البالغة 24%، موضحًا أنه لا توجد علاقة مباشرة بين ((جلوبال القابضة)) و((المتحدة)).

وتمتلك الشركة الشرقية للدخان حصة 24% فى المتحدة للتبغ، بحسب الرخصة التى حصلت عليها الشركة الأخيرة، والتى اشترطت أنه فى حال تملك أى من شركات التبغ العاملة فى مصر أو خارجها 10% من أسهم الشرقية للدخان بخلاف“فيليب موريس”، يحق لـ”فيليب موريس” شراء حصة الشرقية للدخان فى“المتحدة للتبغ” بالقيمة الاسمية، بالإضافة إلى 108 ملايين دولار، وهو ما يساوى 24% من قيمة الرخصة المسددة.

وأضاف ((أمان)) أن البند يخص أى شركة منافسة عاملة فى قطاع التبغ، وأن كانت الصفقة تخص أى شركة أخرى غير العاملة فى قطاع السجائر ستستمر أيضًا فى حصتها بالشركة المتحدة للتبغ.

وبحسب بيانات مركز دبى المالى فإن المساهمين فى ((جلوبال)) هما رجل الأعمال الإماراتى الشاب أبو بكر عبدالله الحسينى والشركة البريطانية المصرية للاستثمار، والأخيرة مملوكة بحصة أغلبية بين 50 و75% للحسينى وحصة أقلية لرجل الأعمال الإماراتى محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية الشهيرة، وفق المعلومات التى حصلت عليها ((البورصة)) من قاعدة البيانات الحكومية للشركات المسجلة فى المملكة المتحدة.

وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها 20.9%؜ من رأسمال الشركة الشرقية، وهى شراكة استراتيجية تسهم فى تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.