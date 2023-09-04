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الصين تضخ مليارات الدولارات في البنوك الروسية بعد العقوبات الغربية

9/4/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم المقرضون الصينيون مليارات الدولارات إلى البنوك الروسية، بعد أن أوقفت المؤسسات الغربية عملياتها في البلاد خلال العام الأول من الحرب بين موسكو وأوكرانيا.
وتعد التحركات التي اتخذتها أربعة من أكبر البنوك الصينية جزءا من جهود بكين للترويج للرنمينبي كعملة عالمية بديلة للدولار، بحسب تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» اطلعت عليه «العربية.نت».
وقد تضاعف انكشاف الصين للقطاع المصرفي الروسي أربع مرات في الأشهر الأربعة عشر حتى نهاية مارس من هذا العام، وفقا لأحدث البيانات الرسمية التي تم تحليلها من قبل كلية كييف للاقتصاد لـ «فاينانشيال تايمز».
وحل المقرضون محل البنوك الغربية، التي تعرضت لضغوط حادة من المنظمين والسياسيين في بلدانهم للخروج من روسيا، في حين أن العقوبات الدولية جعلت ممارسة الأعمال التجارية أكثر صعوبة.
وزاد البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني انكشافهم الإجمالي لروسيا من 2.2 مليار دولار إلى 9.7 مليارات دولار في 14 شهرا حتى مارس، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، حيث تشكل أصول البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني 8.8 مليارات دولار من إجمالي الأصول.
وخلال الفترة نفسها، قام بنك «رايفايزن» النمساوي، البنك الأجنبي الأكثر انكشافا على السوق الروسية، بزيادة أصوله في البلاد بأكثر من 40%، من 20.5 مليار دولار إلى 29.2 مليار دولار.
وقال البنك إنه يبحث عن سبل للانسحاب من البلاد، حيث خفض أصوله إلى 25.5 مليار دولار منذ مارس، وتشكل تحركات البنوك الصينية جزءا من تحول روسيا نحو اعتماد العملة الصينية الرنمينبي بدلا من الدولار الأميركي أو اليورو كعملة احتياطية.
ويسلط صعود تداول اليوان الضوء على محور روسيا الاقتصادي تجاه الصين، حيث وصلت التجارة بين البلدين إلى مستوى قياسي بلغ 185 مليار دولار في عام 2022، وقبل الحرب العام الماضي، كان أكثر من 60% من مدفوعات روسيا لصادراتها تتم بما تشير إليه سلطات البلاد الآن بـ «العملات السامة»، مثل الدولار واليورو، حيث يمثل اليوان أقل من 1%.
ومنذ ذلك الحين انخفضت العملات «السامة» إلى أقل من نصف مدفوعات التصدير، في حين يمثل اليوان 16%، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.
«رايفايزن» هو أحد البنوك الغربية القليلة التي حافظت على وجود كبير في روسيا، بعد أن قطع العديد من المقرضين الأجانب الآخرين علاقاتهم وباعوا شركات تابعة في العام الماضي.
لكن الإصلاحات التي أدخلها الكرملين في الصيف الماضي جعلت من الصعب للغاية على البنوك الأجنبية بيع فروعها الروسية. وأكد نائب وزير المالية الروسي، أليكسي مويسيف، يوم الجمعة، موقف الحكومة المتمثل في عرقلة مبيعات البنوك الأجنبية.
وارتفعت أرباح أعمال «رايفايزن» الروسية بنسبة 9.6% إلى 867 مليون يورو في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مع قيام المقرض النمساوي بزيادة أجور موظفيه في روسيا بمقدار 200 مليون يورو.
ويكثف البنك المركزي الأوروبي ضغوطه على المقرضين الذين يشرف عليهم، بما في ذلك «رايفايزن»، للخروج من روسيا.
وقال «رايفايزن» إنه يحاول إيجاد طرق لبيع أو فصل أعماله الروسية، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية، وبشكل عام، انخفضت نسبة الأصول المصرفية الروسية التي يحتفظ بها المقرضون الأجانب من 6.2% إلى 4.9% في الأشهر الأربعة عشر حتى مارس.

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