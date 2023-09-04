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إحلال 4195 وظيفة في نفط الكويت

9/4/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر، أن شركة نفط الكويت بذلت جهودا حثيثة خلال السنة المالية الماضية 2022/2023 لتسهيل إجراءات تعيين 44 موظفا، منهم 9 من الكويتيين حديثي التخرج، و27 كويتيا من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى 8 موظفين غير كويتيين، وبذلك بلغ إجمالي عدد موظفي الشركة حتى نهاية السنة المالية 11.71 ألف موظف بمن فيهم أعضاء الهيئة الطبية والتمريضية، وبالتالي وصلت نسبة الكويتيين إلى 86.84% (مع الهيئة الطبية والتمريضية)، و93.03% من غير الهيئة الطبية والتمريضية، مقارنة بالهدف السنوي البالغ 92.4% (من غير الهيئة الطبية والتمريضية). وذكرت أن «نفط الكويت» تولي اهتماما أساسيا لتحفيز العمل في نظام التكويت، حيث تؤمن بأهمية دعم العمالة الكويتية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية. وقد تمكنت الشركة من تكويت ما يقارب 4195 وظيفة، محافظة بذلك على نسبة تكويت تصل إلى 29.98% في السنة المالية 2022/ 2023. وتؤمن الشركة بأهمية العنصر البشري.

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