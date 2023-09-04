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صرف أمامية النفط الشهر الجاري

9/4/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر، أن صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي سيكون خلال الشهر الجاري. وقالت المصادر: وفقا للمراسلات الرسمية من المتوقع أن تقوم وزارة المالية بتحويل إجمالي المبالغ المرصودة لقوائم المستفيدين من المكافأة خلال الأيام المقبلة، وبمجرد وصول تلك المبالغ سيتم إيداعها في حسابات المستحقين فورا. وكان القطاع النفطي قد أنهى مراجعة واعتماد كل البيانات والقوائم المطلوبة منه بشأن المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية واعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، وإرسالها إلى وزارة المالية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للصرف. وبينت المصادر أن آلية تحويل المبالغ والصرف ستنتهي خلال الأيام المقبلة ليكون الصرف خلال الشهر الجاري.

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