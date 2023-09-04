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عبدالله العجمي كيبك تستعد لتسكين شواغرها الوظيفية خلال 3 أسابيع

9/4/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك»، تمضي قدما في بذل الجهود لتشغيل مصفاة الزور التي بلغت تكلفتها 16 مليار دولار.
وتبلغ الطاقة التكريرية الحالية للمنشأة أكثر من 410 آلاف برميل يوميا وفقا لنائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في «كيبك» عبدالله فهد العجمي، الذي نسبت اليه المجلة قوله إن «كيبك» ستواصل السعي للوصول إلى الطاقة التكريرية الكاملة للمصفاة والبالغة 615 ألف برميل يوميا.
وقال العجمي إن الشركة تستعد لملء الشواغر للمديرين وقادة الفرق، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال 3 أسابيع، مبينا أن «كيبك» تقوم بإعداد عقود تعيين 25 خريجا كويتيا من المقرر أن يباشروا العمل في الشركة، التي تعمل على الانتقال من مقرها الحالي في السالمية إلى مقرها الجديد في الأحمدي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الخطوة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتأتي تصريحات العجمي بعد ان شهدت شركات النفط تعيين 20 من كبار المسؤولين الإداريين الجدد في أغسطس، في الوقت الذي تنفذ فيه شركة نفط الكويت عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق.
وأشارت المجلة الى انه من المقرر أن تصبح مصفاة الزورعند تشغيلها بكامل طاقتها التكريرية، واحدة من أكبر مصافي النفط من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستنتج بشكل أساسي البنزين والديزل والكيروسين وفقا لمعايير الانبعاثات الأوروبية 5.
يذكر أن مشروع المصفاة اشتمل على 5 حزم رئيسية تم تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، ورسيت عقود هذه الحزم خلال النصف الثاني من 2015، وبدأ المقاولون العمل على تنفيذ الحزم الخاصة بهم في نهاية ذلك العام.
وختمت «ميد» بالقول ان منشأة تكرير النفط بلغت مرحلة الاكتمال الميكانيكي في 2021، ولكن مرحلة التشغيل قد طال أمدها نتيجة عدة عوامل منها جائحة كورونا والتدابير المتعلقة بها والتي وضعت للحد من انتشار الفيروس مما أثر على تقدم العمل في المشروع.

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