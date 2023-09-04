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مينزيز للطيران تجدد شراكتها مع طيران الجزيرة

9/4/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نجحت شركة مينزيز للطيران، الشريك الرائد لخدمات المطارات وشركات الطيران العالمية، في تجديد اتفاقيتها مع طيران الجزيرة، شركة الطيران الرائدة منخفضة التكلفة في الكويت، حيث يمثل هذا الإعلان خطوة جديدة في الشراكة الموسعة مع شركة الطيران الكويتية، والتي تشمل خدمات الركاب وخدمات مهبط الطائرات والشحن الجوي في سبعة مطارات موزعة على خمس دول.
هذه الاتفاقية والممتدة لخمس سنوات ستشهد استمرارية شركة مينزيز للطيران، بتقديم خدماتها في مطار الكويت الدولي (KWI) باسم شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس)، والتي تتمثل في خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، وإدارة أكثر من 1400 رحلة شهريا.
كما ستقوم الشركة بالإشراف على قاعة اللؤلؤة في مبنى الركاب «T5» في مطار الكويت، والمخصص حصريا لشركة طيران الجزيرة، والتي توفر للمسافرين مساحات مريحة للاسترخاء أو متابعة أعمالهم لحين موعد إقلاع طائراتهم.
ويأتي هذا الإعلان الأخير في إطار استمرارية الشراكة مع طيران الجزيرة، بعد أن أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام عن تقديمها لخدمات الركاب وخدمات مهبط الطائرات والشحن الجوي في مطار إسلام أباد الدولي (ISB) في باكستان، حيث نجح فريق مينزيز - RAS في إدارة رحلة طيران الجزيرة الافتتاحية من الكويت.
وفي أوروبا، تمكنت مينزيز للطيران أيضا من الفوز بعقود جديدة في مطار تيفات الدولي (TIV) في الجبل الأسود ومطار بلغراد نيكولا تيلسا (BEG) في صربيا. ويمثل ذلك خطوة جديدة في توسع الشراكة بين مينزيز وشركة الطيران تضاف إلى عملياتها الحالية في مطار جناح الدولي (KHI) ومطار العلامة إقبال الدولي (LHE) في باكستان، وكذلك مطار الملكة علياء الدولي (AMM) في الأردن.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة مينزيز للطيران حسن الحوري: «تجديد اتفاقيتنا مع طيران الجزيرة في الكويت بمنزلة خطوة إضافية لاستمرارية شراكتنا الاستراتيجية، ودلالة واضحة على كفاءتنا في إدارة وتقديم خدماتنا الأرضية».
وأضاف الحوري: «لقد نجحنا في بناء علاقة متينة مع طيران الجزيرة منذ أن بدأنا تعاوننا المشترك معهم عام 2005، بداية كشركة «ناس»، والآن باسم مينزيز للطيران، ويسعدنا مواصلة تقديم خدماتنا الأرضية وخدمات الشحن الجوي وقاعات الانتظار بالكويت، وفي مواقع جديدة ضمن شبكة الشركة المتنامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأوروبا وأفريقيا».

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