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بورشه تكشف النقاب عن سياراتها الأقوى على الإطلاق كاين توربو E-Hybrid

9/4/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت بورشه عن طرح أقوى سيارة ضمن مجموعتها من سيارات SUV، سيارة كاين توربو E-Hybrid، وتأتي السيارة الجديدة بقوة ‎544 كيلووات ‏(739 حصانا متريا) وتقدم أداء فائقا مع أعلى مستويات الكفاءة وتعدد الاستخدامات اليومية، حيث يأتي ذلك بعد الإطلاق الناجح لسيارة كاين الجديدة في أوائل العام 2023‏.
وكما كان الحال من قبل، فإن الطراز الأقوى من سيارة كاين يجهز بمنظومة حركة هجينة، حيث قامت بورشه بتطوير التقنيات المستخدمة في هذا الطراز الجديد المعدل من سيارة كاين توربو ‎S E-Hybrid‎ بطرق عديدة، وحققت نتائج كبيرة في تعزيز الأداء والمسافة التي تقطعها السيارة بالبطارية الكهربائية قبل الحاجة للشحن على وجه الخصوص. ويقترن المحرك الكهربائي بقوة ‎130 كيلووات ‏(176 حصانا متريا) مع محرك ‎V8‎ بالتوربو المزدوج بقوة ‎441 كيلووات ‏(599 حصانا متريا) الذي تم تطويره بشكل موسع، حيث تولد هذه المنظومة معا قوة تصل إلى ‎544 كيلووات ‏(739 حصانا متريا)، مع عزم دوران يصل إلى ‎950 نيوتن متر.
ويعكس أداء سيارة كاين توربو ‎E-Hybrid‎ تفوقها وتصدرها لقائمة طرازات كاين، حيث تتسارع من السكون إلى ‎100 كم/ ساعة خلال ‎3.7 ثوان فقط وتبلغ سرعتها القصوى ‎295 كم/ ساعة‏، وبالمقارنة مع سابقتها، يمكن لسيارة كاين توربو ‎E-Hybrid‎ الجديدة قطع مسافة أطول باستخدام البطارية الكهربائية فقط قبل الحاجة لإعادة شحنها مع توفير إمكانية الشحن الأسرع.
وتبلغ سعة البطارية ذات الجهد العالي المثبتة أسفل أرضية صندوق الأمتعة ‎25.9 كيلووات ساعي، ويمكن للسيارة أن تقطع مسافة تصل إلى ‎82 كيلومترا (وفقا لاختبار ‎EAER city‎) باستخدام الطاقة الكهربائية فقط قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. ويعمل الشاحن الجديد المدمج بقدرة ‎11 كيلووات على تقليل وقت الشحن لأقل من ساعتين ونصف الساعة.
وتأتي سيارة كاين توربو ‎E-Hybrid‎ الجديدة بنظام التعليق الهوائي المتكيف بتقنية الغرفتين والصمامين الجديدة كتجهيز أساسي، ما يتيح ضبط مراحل الارتداد والضغط بشكل منفصل أثناء عمل نظام التعليق. وتعمل هذه التقنية على تعزيز الراحة والسلامة بنفس القدر مع توفير نطاق أوسع لإعدادات التعليق بين ‎Comfort‎ وSport Plus.
ويتميز نظام التعليق بتوفير مستويات عالية من التحكم عند عبور المنعطفات مع التركيز على الراحة أثناء القيادة البطيئة والحد من ميل الهيكل عند الانعطاف. كما تجهز السيارة بنظام بورشه لتوجيه العزم بلاس كتجهيز أساسي، فيما يتوافر نظام بورشه للتحكم الديناميكي بالشاسيه ونظام توجيه المحور الخلفي كتجهيزات اختيارية‏.
ويؤكد التصميم الخارجي لطرازي ‎SUV‎ وكوبيه من سيارة كاين توربو ‎E-Hybrid‎ على الأداء الفائق وتصدرهما لمجموعة طرازات السيارة. يأتي كلا الطرازين بالتصميم المميز للواجهة الأمامية المخصص لطرازات توربو، مع فتحات الهواء الموسعة المزينة بقضبان سوداء لامعة.
وتعكس اللمسات التزيينية على أقواس العجلات والمصد الخلفي المطلي بلون الهيكل على طابع السيارة الذي يركز على الأداء. وتشمل التجهيزات الأخرى المميزة لطرازات توربو ‎E-Hybrid‎ أنبوبي العادم المزدوجين المصنوعين من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول وملاقط المكابح الحمراء‏.
وتتضمن التجهيزات الأساسية عجلة القيادة الرياضية ‎GT‎ مع وظيفة التدفئة، وزر أوضاع القيادة للاختيار السريع والمباشر بين الأوضاع المختلفة، والمقاعد الرياضية المكسوة بالجلد القابلة للتعديل بـ ‎18 وضعية. ويمكن اختيار تجهيز السيارة بمقاعد مريحة مكسوة بالجلد قابلة للتعديل بـ ‎14 وضعية‏.
وتستفيد سيارة كاين توربو ‎E-Hybrid‎ الجديدة أيضا من جميع التجهيزات الجديدة التي تم تقديمها في الطراز المطور الذي تم طرحه في أوائل العام 2023‏. وتشمل هذه التجهيزات ركن القيادة الجديد مع لوحة العدادات الرقمية بالتصميم المنحني الذي يبدو عائما في الهواء مع خيارات العرض المتغيرة، والكونسول الوسطى بتصميمها الجديد وشاشة العرض للراكب الأمامي الاختيارية. وإضافة إلى ذلك، توفر المصابيح الأمامية ‎HD-Matrix LED‎ عالية الدقة والمبتكرة - التي تأتي كتجهيز أساسي في سيارة توربو ‎E-Hybrid‎ الجديدة - مستويات أعلى من الراحة والسلامة في الظلام‏.

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