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الخليج يختتم برنامجا تدربيا للشباب بعلوم البيانات والابتكار

9/4/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم بنك الخليج برنامجا تدريبيا في علوم البيانات والابتكار، لخريجي المدارس الثانوية وطلاب الجامعات، الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية في النسخة الثانية من مسابقة داتاثون السنوية، التي نظمها لبنك الخليج في شهر مايو الماضي، بمشاركة أكثر من 400 متسابق من الشباب والمواهب الكويتية، وشهدت لأول مرة مشاركة الفئة العمرية من 14 إلى 18 سنة.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة وحدة البيانات والابتكار في بنك الخليج مي العويش إن البرنامج التدريبي، الذي تواصل على مدى شهر ونصف الشهر، يعكس الدور المميز الذي يقوم به البنك في ترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، وجهوده المتواصلة في دعم مسيرة التحول الرقمي ونشر ثقافة البيانات في المجتمع، انطلاقا من استراتيجية بنك الخليج لعام 2025 وتحقيقا لرؤية «الكويت 2035».
وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي وفر للمتدربين الذين يخططون لدراسة علوم البيانات والتخصصات الجامعية الأخرى ذات الصلة، فرصة التعرف عن قرب على التخصصات التي يرغبون في دراستها، والاطلاع على تجربة حقيقية للحياة العملية للمتخصصين في هذا المجال.
وأوضحت أن البرنامج اشتمل على إرشادات عملية من إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج للمتدربين، لمساعدتهم على ربط مجال التخصص الدراسي بمتطلبات سوق العمل، لاسيما الراغبين في العمل في مجال البيانات والابتكار.
وأضافت «تناول البرنامج مفاهيم علوم البيانات بالإضافة إلى فرص العمل على تحليل البيانات العامة، باستخدام أدوات تصور البيانات إلى جانب طرق التحليل الرقمي وتطوير المواقع، وكذلك التعرف على دور البيانات في التسويق والتخطيط واتخاذ القرار».
وذكرت بالقول «لقد حظي المتدربون على فرصة لتطبيق ما تدربوا عليه، وتقديم أفكارهم المبتكرة والتي أظهرت مدى استفادتهم من التدريب ورغبتهم الجامحة في المضي قدما في دراسة علوم البيانات».

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