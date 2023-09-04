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Ooredoo تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من O Academy

9/4/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة «Ooredoo الكويت» عن تخريج الدفعة الأولى مـن منتسبي برنامجهـــا التدريبي المتميــز «O Academy»، حيث احتفلت معهم تقديرا للجهد الذي أظهروه طوال فترة التدريب.
وقد تم تصميم برنامج «O Academy» لتوفير تجربة عملية متكاملة للكفاءات الشابة والطموحة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، حيث يتضمن مجموعة متنوعة من ورشات العمل الإرشادية، بالإضافة الى فرص النقاش والحوار ليتمكن كل متدرب من عرض مهاراته وأفكاره الفريدة أمام جميع المشاركين.
وتماشيا مع استراتيجية Ooredoo للاستثمار في الطاقات الشبابية الكويتية وتقديم الوظائف، يسعى البرنامج إلى تمكين حديثي التخرج من خلال منحهم فرصة فريدة من نوعها، تهدف إلى تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتميز في حياتهم المهنية، كما يشجع البرنامج الخريجين على بناء علاقات قوية والتعاون بفعالية مع الزملاء والعملاء ومع المجتمع بشكل عام.
هذا، وحضرت الإدارة العليا لشركة Ooredoo الكويت حفل التخرج إلى جانب مجموعة من ممثلي مختلف الأقسام، ما يؤكد دعم الشركة والتزامها بتنمية المواهب الشابة، وبناء بيئة مبتكرة داعمة للأفكار والآفاق الجديدة. وخلال حديثها حول نجاح البرنامج وإنجازات الخريجين المتميزة، قالت أخصائية العلاقات العامة في Ooredoo الكويت نور الإبراهيم: «لقد شكلت «O Academy» طريقة رائعة لعرض مدى الإمكانيات التي يمتلكها شبابنا.
لم تسهم الأفكار التي قدمها المتدربون في إحياء ثقافة Ooredoo فحسب، بل أشعلت روح الابتكار أيضا في نفوس جميع الحاضرين ما سيكون له أثر إيجابي وفعال في تشكيل مستقبل قطاع الاتصالات».

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