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شارب تطلق أحدث أجهزتها التلفزيونية Aquos Xled 4K

9/4/2023 11:02:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة شارب (Sharp Corporation) رسميا عن صدور أحدث أجهزة التلفزيون التي تنتجها AQUOS XLED 4K في منطقة آسيا ودول الشرق الأوسط وافريقيا في مايو 2023، حيث يضم هذا السوق بلدانا مثل ماليزيا وتايلاند وسنغافورة وفيتنام وإندونيسيا والفلبين وبنغلاديش وتايوان ودول الشرق الأوسط وافريقيا.
ويعتبر هذا الجهاز ترقية لجهاز AQUOS XLED الذي صدر في اليابان عام 2021، ويتميز بتقنية تجمع بين أفضل المزايا الموجودة في تلفزيونات LCD وOLED، وسيكون هذا الطراز الأحدث بمنزلة جيل جديد من أجهزة التلفزيون الرائدة، حيث يتميز بتصميمه الفني، علاوة على مزاياه الرائعة التي تحقق للمستخدمين تجربة مشاهدة «تضاهي الواقع».
وفي هذا السياق، يقول رئيس وحدة أعمال أنظمة التلفزيون بشركة شارب هيروفومي أوكاموتو: «لقد تطور سوق التلفزيون العالمي خلال العقود الأخيرة بصورة ملحوظة، لاسيما مع إدخال التقنيات الجديدة والمتقدمة، ولأن شارب رائدة صناعة أجهزة التلفزيون اليابانية، فهي تهدف للمساهمة في نمو السوق عن طريق تطوير تقنياتها باستمرار».
وأضاف: «نشعر بسعادة وفخر بالغين اليوم ونحن نكشف الستار عن الجيل الجديد من تقنية AQUOS XLED في آسيا والشرق الأوسط وافريقيا، ونؤمن بأن هذه التقنية تضع معيارا جديدا للترفيه المنزلي وتعزز من تجربة المشاهدة لدى المستهلكين. وسنركز بالسنوات القادمة على ترويج أجهزتنا التلفزيونية».
ويتميز تلفزيون AQUOS XLED 4K من شارب بتقنية Xtreme mini-LED، التي تقدم أعلى منطقة تعتيم في فئتها من أجل سطوع حقيقي. ومع أكثر من 2000 منطقة تعتيم بالإضاءة الخلفية، فإن هذا التلفزيون يوفر تباينا ديناميكيا للألوان لا مثيل له يميزه عن العلامات التجارية الأخرى في السوق.
ويوفر تلفزيون AQUOS XLED 4K من شارب، المصمم بتقنية Deep Chroma Quantum Dot، أعلى تغطية للألوان في تاريخ تلفزيونات AQUOS، مع نطاق تغطية للتدرج اللوني يزيد على 20% مقارنة بالشاشات التقليدية. وبفضل هذا فإن تلفزيون AQUOS XLED 4K إصدار 2023 يقدم ألوانا حقيقية للأشياء وتجربة بصرية تضاهي الواقع.
ولتقديم تجربة صوتية غامرة، يأتي تلفزيون AQUOS XLED 4K من شارب مزودا بنظام مكبر صوت محيطي ARSS+ يحتوي على 11 سماعة تحيط بالشاشة. وتتحقق هذه الميزة بفضل الجمع بين مكبرات صوت تتميز في النطاقات الترددية العالية والمتوسطة والمنخفضة.
وسيتوافر تلفزيون AQUOS XLED 4K بدءا من سبتمبر 2023 في الشرق الأوسط وافريقيا، ويمكن للزبائن زيارة موقع شركة بست للالكترونيات او زيارة معارض بست في الشويخ وحولي والبوليفارد لمشاهدة التلفزيون الجديد بأنفسهم وشرائه.

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