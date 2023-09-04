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الأهلي يعلن الفائز بسحب الفوز الأسبوعي

9/4/2023 11:02:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز أمير زراعتيان في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار، والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وتم الإعلان عن اسم الفائز أمس، وقد أعاد البنك الأهلي إطلاق حساب «الفوز» للجوائز، وهو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملائه فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى.
وتشمل المميزات الجديدة للحساب إعطاء العملاء فرص أكبر للفوز بالإضافة إلى زيادة عدد الجوائز، بحيث تمت إضافة الجائزة الشهرية بقيمة 20 ألف دينار، والجائزة الربع سنوية بقيمة 100 ألف دينار، بينما ستستمر السحوبات الأسبوعية بقيمة 10 آلاف دينار، مع الاستمرار بتنظيم السحب السنوي على جائزة راتب شهري بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات، كما قام البنك بزيادة عدد الفرص للعملاء من 100 دينار لكل فرصة إلى 10 دنانير.
ويشجع البنك الأهلي الكويتي الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب القادم يوم الاثنين 11 سبتمبر الجاري، إذ انه كلما زادت المبالغ المودعة، زادت فرص الفوز.

MENAFN04092023000130011022ID1107006245

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