“المركزى” يستعد لإصدار تعليمات إعداد خطط التسوية للبنوك - جريدة البورصة
التاريخ
9/4/2023 11:01:54 PM
(MENAFN- Al-BoNews) > قواعد مرتقبة لتعزيز المساواة بين البنوك الخاصة والعامة
يعتزم البنك المركزى إصدار تعليمات إعداد البنوك لخطط التسوية، واستحداث نظام جديد لحوكمة البنوك، بما يكفل تقوية دور مجالس الإدارات، وضمان جدارة المسئولين الرئيسيين بها، والعمل على منع تعارض المصالح.
وقال البنك فى تقرير الإستقرار المالى، إن إصدار تلك التعليمات الرقابية بهدف تنفيذ قانون القطاع المصرفى، وستشمل أيضًا تحديث القواعد الحاكمة لبنوك القطاع العام بهدف تحقيق المساواة بينها وبين باقى البنوك بقدر الإمكان.
وكشف أنه سيدرس الآليات والأدوات التنظيمية المرتبطة بالرقابة والإشراف على البنوك المتخصصة، واختبارات التحمل وغيرها من التعليمات.
وذكر أنه سيدعم جهود الدولة فى توفير التمويل المستدام، بحيث يعتبر التمويل الممنوح للشركات التى تراعى الأبعاد البيئية والاجتماعية منخفض المخاطر، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار النظام المالى، كما يمكن تعزيز الفرص الاستثمارية وضخ عملة اجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يضعون التمويل المستدام ضمن أهدافهم.
“الأهلى” و”مصر” بالتعاون مع“المركزى” يجريان دراسات لرقمنة تحويلات المصريين بالخارج
وقال البنك إنه سيعمل على تعزيز إصدار السندات الخضراء فى ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئى والاجتماعى، مع إمكانية إنشاء البنوك الخضراء وفقا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد.
أضاف أن البنوك الخضراء تساعد فى تأمين الوصول لرأس مال منخفض التكلفة لمشروعات الطاقة النظيفة، والمتجددة والمشروعات التى تهدف بشكل عام إلى تحسين الجودة البيئية بأسعار وشروط ملائمة.
وكشف أنه فى إطار اهتمامه بالعاملين بالخارج، يعمل على مشروع لرقمنة التحويلات، وتم استهداف محافظتين ذات كثافة فى استقبالها من الخارج بالتعاون مع بنكى مصر والبنك الأهلى، وتم إعداد الدراسات اللازمة وتوفير إصدار محافظ إلكترونية وبطاقات مدفوعة مقدمًا وبطاقات مدينة متصلة بحساب جارى أو توفير.
كذلك تم توفير حوافز تشجيعية مثل نظام النقاط والاسترداد النقدى والخصومات لدى التجار، وإصدار منتجات بالعملة الأجنبية لتشجيع المستفيدين عل الادخار، وعمل اتفاقات مع البنوك وشركات الصرافة بدول الخليج لاستهداف المرسلين بهذه الدول وتوعيتهم.
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