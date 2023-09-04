يعتزم البنك المركزى إصدار تعليمات إعداد البنوك لخطط التسوية، واستحداث نظام جديد لحوكمة البنوك، بما يكفل تقوية دور مجالس الإدارات، وضمان جدارة المسئولين الرئيسيين بها، والعمل على منع تعارض المصالح.

وقال البنك فى تقرير الإستقرار المالى، إن إصدار تلك التعليمات الرقابية بهدف تنفيذ قانون القطاع المصرفى، وستشمل أيضًا تحديث القواعد الحاكمة لبنوك القطاع العام بهدف تحقيق المساواة بينها وبين باقى البنوك بقدر الإمكان.

وكشف أنه سيدرس الآليات والأدوات التنظيمية المرتبطة بالرقابة والإشراف على البنوك المتخصصة، واختبارات التحمل وغيرها من التعليمات.

وذكر أنه سيدعم جهود الدولة فى توفير التمويل المستدام، بحيث يعتبر التمويل الممنوح للشركات التى تراعى الأبعاد البيئية والاجتماعية منخفض المخاطر، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار النظام المالى، كما يمكن تعزيز الفرص الاستثمارية وضخ عملة اجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يضعون التمويل المستدام ضمن أهدافهم.





وقال البنك إنه سيعمل على تعزيز إصدار السندات الخضراء فى ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئى والاجتماعى، مع إمكانية إنشاء البنوك الخضراء وفقا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد.

أضاف أن البنوك الخضراء تساعد فى تأمين الوصول لرأس مال منخفض التكلفة لمشروعات الطاقة النظيفة، والمتجددة والمشروعات التى تهدف بشكل عام إلى تحسين الجودة البيئية بأسعار وشروط ملائمة.

وكشف أنه فى إطار اهتمامه بالعاملين بالخارج، يعمل على مشروع لرقمنة التحويلات، وتم استهداف محافظتين ذات كثافة فى استقبالها من الخارج بالتعاون مع بنكى مصر والبنك الأهلى، وتم إعداد الدراسات اللازمة وتوفير إصدار محافظ إلكترونية وبطاقات مدفوعة مقدمًا وبطاقات مدينة متصلة بحساب جارى أو توفير.

كذلك تم توفير حوافز تشجيعية مثل نظام النقاط والاسترداد النقدى والخصومات لدى التجار، وإصدار منتجات بالعملة الأجنبية لتشجيع المستفيدين عل الادخار، وعمل اتفاقات مع البنوك وشركات الصرافة بدول الخليج لاستهداف المرسلين بهذه الدول وتوعيتهم.