إنفورما ماركتس: 400 مليون جنيه حجم أعمال الشركة فى مصر سنويًا
التاريخ
9/4/2023 11:01:34 PM
(MENAFN- Al-BoNews) خفاجى: 17 شركة دواء محلية تُشارك فى معرض ببرشلونة
قال هانى خفاجى، مدير عام بشركة“إنفورما ماركتس-مصر” المتخصصة فى المعارض، إن متوسط حجم أعمال الشركة سنويًأ فى مصر يتراوح بين 300 إلى 400 مليون جنيه مصرى، بينما يبلغ إجمالى إيرادات المجموعة العالمية نحو 2.8 مليار جنيه استرلينى وتستهدف الشركة تنظيم 8 معارض داخل مصر خلال 2024.
وأضاف خفاجى لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف التوسع فى تنظيم معرض“فارما كونيكس” بالأسواق الأفريقية، وتشبيك الشركات المصرية المصنعة للأدوية مع المستوردين الأفارقة وكذلك التشبيك لتحقيق الشراكات الاستثمارية، وسيتم تنظيم“فارما كونيكس” فى نيجريا سبتمبر المقبل كما سيتم تنظيمه فى كينيا سبتمبر 2025.
وتعتزم الشركة ضم وفد مصرى مكون من 17 شركة دواء مصرية، للمشاركة فى معرض“CPHI” المُقام فى برشلونة خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، ومن بينها“إيفا فارما”، و”فاركو”، و”إيبيكو” و”سيديكو”.
وبالنسبة لمعرض“فارما كونيكس” الذى بدأت فعالياته 3 سبتمبر الجارى، قال خفاجى، إن عدد الشركات المشاركة بلغ نحو 220 شركة منها 40 شركة محلية ونحو 70 شركة هندية، وبقية الشركات من الصين وتركيا وعدد من الدول الأوروبية، وتأتى مشاركتها بغرض التوسع من الناحية التصديرية.
ويشهد المعرض حضور وفد نيجيرى لبحث سبل التعاون مع شركات الأدوية المصرية.
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