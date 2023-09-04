قال هانى خفاجى، مدير عام بشركة“إنفورما ماركتس-مصر” المتخصصة فى المعارض، إن متوسط حجم أعمال الشركة سنويًأ فى مصر يتراوح بين 300 إلى 400 مليون جنيه مصرى، بينما يبلغ إجمالى إيرادات المجموعة العالمية نحو 2.8 مليار جنيه استرلينى وتستهدف الشركة تنظيم 8 معارض داخل مصر خلال 2024.

وأضاف خفاجى لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف التوسع فى تنظيم معرض“فارما كونيكس” بالأسواق الأفريقية، وتشبيك الشركات المصرية المصنعة للأدوية مع المستوردين الأفارقة وكذلك التشبيك لتحقيق الشراكات الاستثمارية، وسيتم تنظيم“فارما كونيكس” فى نيجريا سبتمبر المقبل كما سيتم تنظيمه فى كينيا سبتمبر 2025.

وتعتزم الشركة ضم وفد مصرى مكون من 17 شركة دواء مصرية، للمشاركة فى معرض“CPHI” المُقام فى برشلونة خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، ومن بينها“إيفا فارما”، و”فاركو”، و”إيبيكو” و”سيديكو”.

وبالنسبة لمعرض“فارما كونيكس” الذى بدأت فعالياته 3 سبتمبر الجارى، قال خفاجى، إن عدد الشركات المشاركة بلغ نحو 220 شركة منها 40 شركة محلية ونحو 70 شركة هندية، وبقية الشركات من الصين وتركيا وعدد من الدول الأوروبية، وتأتى مشاركتها بغرض التوسع من الناحية التصديرية.

ويشهد المعرض حضور وفد نيجيرى لبحث سبل التعاون مع شركات الأدوية المصرية.