قال عماد برسوم، العضو المنتدب لشركة ازدهار للاستثمار المباشر، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات تتراوح من 40 إلى 50 مليون دولار قبل نهاية العام الجارى من خلال صندوق ((ازدهار 2)).

وأضاف برسوم لـ”البورصة”، أن الاستثمارات الجديدة توجه لاقتناص حصص فى شركتين أو 3 شركات بقطاعات التصنيع والتجزئة، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأنهت شركة“ازدهار” الإغلاق الأول لصندوقها التابع ((ازدهار 2)) بقيمة 168 مليون دولار بمساهمة مجموعة من المؤسسات من بينها مؤسسة التمويل الدولية، وصندوق المشروعات المصرى الأمريكى، وشركة الاستثمار البلجيكية للبلدان النامية.

وكانت“ازدهار لإدارة صناديق الاستثمار المباشر” قد استحوذت على حصة تقدر بـ60% فى سلسلة“زهران ماركت” من خلال صندوق ((ازدهار 2)) لرؤوس الأموال المتوسطة فى شهر أغسطس 2022.

وحول صندوق“ازدهار 1′′، قال برسوم إن محفظة الشركات التى يساهم فيها الصندوق وصلت إلى نحو 5 شركات، ولن يتم التخارج من أى منها خلال العام الجارى، وأولى التخارجات ستتم فى مطلع 2024، موضحًا أن هناك شركتين سيتم التخارج منهما عبر الطرح بسوق المال فى نهاية العام المقبل.

وأضاف أن الشركة ستبدأ الترويج لصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين المؤسسات المحلية والبنوك ومؤسسات دولية خلال أسبوعين، بالتزامن مع السير فى إجراءات تدشين الصندوق بحجم مستهدف من مليار إلى 2 مليار جنيه.

وأوضح برسوم، أن الصندوق يستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على جمع تعهدات من البنوك فى إطار تشريعات البنك المركزى بإلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.