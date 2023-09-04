((ازدهار)) تستهدف استثمار 50 مليون دولار قبل نهاية العام الجارى
التاريخ
9/4/2023 11:01:34 PM
(MENAFN- Al-BoNews) برسوم: بدء الترويج لصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أسبوعين
قال عماد برسوم، العضو المنتدب لشركة ازدهار للاستثمار المباشر، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات تتراوح من 40 إلى 50 مليون دولار قبل نهاية العام الجارى من خلال صندوق ((ازدهار 2)).
وأضاف برسوم لـ”البورصة”، أن الاستثمارات الجديدة توجه لاقتناص حصص فى شركتين أو 3 شركات بقطاعات التصنيع والتجزئة، خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأنهت شركة“ازدهار” الإغلاق الأول لصندوقها التابع ((ازدهار 2)) بقيمة 168 مليون دولار بمساهمة مجموعة من المؤسسات من بينها مؤسسة التمويل الدولية، وصندوق المشروعات المصرى الأمريكى، وشركة الاستثمار البلجيكية للبلدان النامية.
وكانت“ازدهار لإدارة صناديق الاستثمار المباشر” قد استحوذت على حصة تقدر بـ60% فى سلسلة“زهران ماركت” من خلال صندوق ((ازدهار 2)) لرؤوس الأموال المتوسطة فى شهر أغسطس 2022.
وحول صندوق“ازدهار 1′′، قال برسوم إن محفظة الشركات التى يساهم فيها الصندوق وصلت إلى نحو 5 شركات، ولن يتم التخارج من أى منها خلال العام الجارى، وأولى التخارجات ستتم فى مطلع 2024، موضحًا أن هناك شركتين سيتم التخارج منهما عبر الطرح بسوق المال فى نهاية العام المقبل.
وأضاف أن الشركة ستبدأ الترويج لصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين المؤسسات المحلية والبنوك ومؤسسات دولية خلال أسبوعين، بالتزامن مع السير فى إجراءات تدشين الصندوق بحجم مستهدف من مليار إلى 2 مليار جنيه.
وأوضح برسوم، أن الصندوق يستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على جمع تعهدات من البنوك فى إطار تشريعات البنك المركزى بإلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
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