“الاستثمار” تدعو مستثمرين آسيويين لشراء حصص ببرنامج الطروحات
التاريخ
9/4/2023 11:01:34 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال مسئول حكومى، إن الهيئة العامة للاستثمار دعت مستثمرين فى دول آسيوية لشراء حصص فى الشركات المملوكة للدولة المطروحة على مستثمرين استراتيجيين، وذلك ضمن خطة الترويج للفرص المتاحة بمصر.
أضافت المصادر لـ”البورصة” أن المستثمرين الأجانب فى دول آسيا وبالتحديد الصين واليابان والهند، وأوزبكستان يفضلون الاستثمار بالشركات القائمة الناجحة سواء عن طريق شراء حصص فيها أو الاستحواذ عليها، خاصة أن أغلب هؤلاء المستثمرين لم يسبق لهم الاستثمار فى السوق المصرى.
أشار إلى أن الهيئة تعتمد على وثيقة الدولة فى الترويج للفرص الاستثمارية بالخارج، وذلك للتأكيد على حيادية وتنافسية السوق المصرى وجاهزيته لاستقبال استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وذكرت المصادر، ((أن الهيئة مختصة بالترويج لجميع الفرص الاستثمارية فى مصر لكنها تعطى أولوية كبيرة لبرنامج الشركات الحكومية المطروحة لتعزيز مصادر تدفق العملة الصعبة إلى البلاد، بجانب الدور الرئيسي الذى تلعبه لجذب مستثمرين جدد)).
وأعلن مجلس الوزراء المصرى فى فبراير الماضى طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مستثمرين استراتيجيين، أو للاكتتاب العام في البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير العملة الأجنبية، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقالت الحكومة إنها باعت حصص أقلية فى 7 شركات بقيمة 1.9 مليار دولار لمستثمرين محليين وعرب وأجانب.
ووثيقة ملكية الدولة تنص على رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية إلى 65% بدلاً من 30% حاليًا خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وذلك من خلال التخارج من بعض الشركات التى تتملكها بشكل كلى أو تمتلك حصصًا فيها.
MENAFN04092023000202011048ID1107006233
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.