أضافت المصادر لـ”البورصة” أن المستثمرين الأجانب فى دول آسيا وبالتحديد الصين واليابان والهند، وأوزبكستان يفضلون الاستثمار بالشركات القائمة الناجحة سواء عن طريق شراء حصص فيها أو الاستحواذ عليها، خاصة أن أغلب هؤلاء المستثمرين لم يسبق لهم الاستثمار فى السوق المصرى.

أشار إلى أن الهيئة تعتمد على وثيقة الدولة فى الترويج للفرص الاستثمارية بالخارج، وذلك للتأكيد على حيادية وتنافسية السوق المصرى وجاهزيته لاستقبال استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت المصادر، ((أن الهيئة مختصة بالترويج لجميع الفرص الاستثمارية فى مصر لكنها تعطى أولوية كبيرة لبرنامج الشركات الحكومية المطروحة لتعزيز مصادر تدفق العملة الصعبة إلى البلاد، بجانب الدور الرئيسي الذى تلعبه لجذب مستثمرين جدد)).

وأعلن مجلس الوزراء المصرى فى فبراير الماضى طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مستثمرين استراتيجيين، أو للاكتتاب العام في البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير العملة الأجنبية، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقالت الحكومة إنها باعت حصص أقلية فى 7 شركات بقيمة 1.9 مليار دولار لمستثمرين محليين وعرب وأجانب.

ووثيقة ملكية الدولة تنص على رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية إلى 65% بدلاً من 30% حاليًا خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وذلك من خلال التخارج من بعض الشركات التى تتملكها بشكل كلى أو تمتلك حصصًا فيها.