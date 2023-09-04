((مقام للتنمية)) تطرح مشروع ((Optima)) بمبيعات مستهدفة 500 مليون جنيه - جريدة البورصة
التاريخ
9/4/2023 11:00:44 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
طرحت شركة مقام للتنمية العمرانية مشروع“OPTIMA BUSINESS COMPLEX” فى العاصمة الإدارية بمبيعات مستهدفة تبلغ نحو 500 مليون جنيه.
وقال شريف سالم، رئيس مجلس إدارة شركة مقام للتنمية العمرانية، إن المشروع يتم تنفيذه بالتمويل الذاتى، ويقام فى منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن الشركة تستهدف التوسع فى مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث تتفاوض حاليا على مشروع سكنى داخل العاصمة وآخر سياحى بالساحل الشمالى.
وقال أسامة الجندى رئيس قطاع المبيعات بشركة مقام للتنمية العمرانية، إن المشروع يقع فى منطقة الداون تاون، على مساحة 2400 متر مربع، ويضم وحدات تجارية بمتوسط مساحات 45 مترًا للوحدة بإجمالى 32 وحدة، ووحدات إدارية بمتوسط 45 مترًا بإجمالى 157 وحدة، ويبلغ ارتفاع المشروع 13 دورا.
وأوضح أحمد حسين، رئيس قطاع التسويق بشركة مقام للتنمية العمرانية، أن الشركة تعاقدت مع مكتب دار المعمار DMA ليكون استشاريًا للمشروع.
وأضاف أن الشركة بدأت فى تنفيذ المشروع يناير الماضى، وذلك قبل الإطلاق الرسمى للمشروع، ومن المخطط بدء تسليم المشروع فى يناير 2026.
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