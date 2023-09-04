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((مقام للتنمية)) تطرح مشروع ((Optima)) بمبيعات مستهدفة 500 مليون جنيه - جريدة البورصة

9/4/2023 11:00:44 PM
(MENAFN- Al-BoNews) طرحت شركة مقام للتنمية العمرانية مشروع“OPTIMA BUSINESS COMPLEX” فى العاصمة الإدارية بمبيعات مستهدفة تبلغ نحو 500 مليون جنيه.

وقال شريف سالم، رئيس مجلس إدارة شركة مقام للتنمية العمرانية، إن المشروع يتم تنفيذه بالتمويل الذاتى، ويقام فى منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن الشركة تستهدف التوسع فى مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث تتفاوض حاليا على مشروع سكنى داخل العاصمة وآخر سياحى بالساحل الشمالى.

وقال أسامة الجندى رئيس قطاع المبيعات بشركة مقام للتنمية العمرانية، إن المشروع يقع فى منطقة الداون تاون، على مساحة 2400 متر مربع، ويضم وحدات تجارية بمتوسط مساحات 45 مترًا للوحدة بإجمالى 32 وحدة، ووحدات إدارية بمتوسط 45 مترًا بإجمالى 157 وحدة، ويبلغ ارتفاع المشروع 13 دورا.

وأوضح أحمد حسين، رئيس قطاع التسويق بشركة مقام للتنمية العمرانية، أن الشركة تعاقدت مع مكتب دار المعمار DMA ليكون استشاريًا للمشروع.

وأضاف أن الشركة بدأت فى تنفيذ المشروع يناير الماضى، وذلك قبل الإطلاق الرسمى للمشروع، ومن المخطط بدء تسليم المشروع فى يناير 2026.

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