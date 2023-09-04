وبموجب هذه الشراكة سيتولى بنك مصر توفير حلول المدفوعات الإلكترونية داخل المدن الذكية المملوكة لشركة تطوير مصر، وهى 6 مشروعات فى مراحل مختلفة من التطوير والتخطيط فى أنحاء مختلفة من الجمهورية.

وتقام المشروعات فى منطقة البحر الأحمر: مشروع“المونت جلالة”، فى مدينة العين السخنة، ومنطقة الساحل الشمالى الغربى: مشروع“فوكا باى” ومشروعى“دى باى”، و”سولت”، ومنطقة شرق القاهرة: مشروع“بلومفيلدز” وهو مشروع سكنى متعدد الاستخدامات فى مستقبل سيتى، ومنطقة غرب القاهرة: مشروع“ريفرز”، فى الشيخ زايد الجديدة.

وقال عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن هذه الشراكة تأتى استكمالا لنجاحات بنك مصر فى مجال المدفوعات الإلكترونية ودعم التحول الرقمى من خلال توفير أحدث الحلول والتطبيقات الإلكترونية لإدارة المدفوعات داخل المدن الذكية.

وأضاف:“يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمى؛ كما أن إدخال عناصر التحول الرقمى فى منظومة العمل المصرفى سيساهم فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها”.

وقال الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر:“اتفاقية التعاون مع بنك مصر تأتى فى إطار رؤيتنا لإنشاء مجتمعات لا نقدية معتمدة على الحلول التكنولوجية الحديثة فى جميع المعاملات المالية”.

يذكر أن بنك مصر حقق نسب نمو متميزة خلال 2022 بلغت 91% من إجمالى محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية“نقاط البيع بنسبة 79%، والمواقع الإلكترونية 100%، ورمز الاستجابة السريع 146%”، حيث ارتفع عدد نقاط البيع إلى 440 ألف نقطة بيع، وأكثر من 2000 موقع إلكترونى وتطبيق هاتف، و1.5 مليون محفظة إلكترونية، وما يتخطى 2 مليون حركة رمز استجابة سريع.