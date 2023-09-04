“بنك مصر” يقدم حلول المدفوعات الإلكترونية بمشروعات“تطوير مصر” - جريدة البورصة
التاريخ
9/4/2023 11:00:43 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
وقعت شركة تطوير مصر اتفاقية تعاون مع بنك مصر، لتقديم حلول المدفوعات الإلكترونية داخل مشروعات الشركة.
وبموجب هذه الشراكة سيتولى بنك مصر توفير حلول المدفوعات الإلكترونية داخل المدن الذكية المملوكة لشركة تطوير مصر، وهى 6 مشروعات فى مراحل مختلفة من التطوير والتخطيط فى أنحاء مختلفة من الجمهورية.
وتقام المشروعات فى منطقة البحر الأحمر: مشروع“المونت جلالة”، فى مدينة العين السخنة، ومنطقة الساحل الشمالى الغربى: مشروع“فوكا باى” ومشروعى“دى باى”، و”سولت”، ومنطقة شرق القاهرة: مشروع“بلومفيلدز” وهو مشروع سكنى متعدد الاستخدامات فى مستقبل سيتى، ومنطقة غرب القاهرة: مشروع“ريفرز”، فى الشيخ زايد الجديدة.
وقال عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن هذه الشراكة تأتى استكمالا لنجاحات بنك مصر فى مجال المدفوعات الإلكترونية ودعم التحول الرقمى من خلال توفير أحدث الحلول والتطبيقات الإلكترونية لإدارة المدفوعات داخل المدن الذكية.
وأضاف:“يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمى؛ كما أن إدخال عناصر التحول الرقمى فى منظومة العمل المصرفى سيساهم فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها”.
وقال الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر:“اتفاقية التعاون مع بنك مصر تأتى فى إطار رؤيتنا لإنشاء مجتمعات لا نقدية معتمدة على الحلول التكنولوجية الحديثة فى جميع المعاملات المالية”.
يذكر أن بنك مصر حقق نسب نمو متميزة خلال 2022 بلغت 91% من إجمالى محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية“نقاط البيع بنسبة 79%، والمواقع الإلكترونية 100%، ورمز الاستجابة السريع 146%”، حيث ارتفع عدد نقاط البيع إلى 440 ألف نقطة بيع، وأكثر من 2000 موقع إلكترونى وتطبيق هاتف، و1.5 مليون محفظة إلكترونية، وما يتخطى 2 مليون حركة رمز استجابة سريع.
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