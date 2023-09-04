أعلن البيت الأبيض أن نتيجة اختبار كوفيد للسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن جاءت إيجابية الاثنين، في حين أن نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن كانت سلبية.

وأفاد مكتبها أن السيدة الأولى البالغة 72 عاما تعاني من "أعراض خفيفة فقط"، وستلازم منزلها في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير. وكانت جيل بايدن قد أصيبت بفيروس كورونا قبل عام.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن (80 عاما) خضع لاختبار كوفيد مساء الاثنين وكانت نتيجته سلبية، مضيفا أنه سيواصل إجراء اختبارات منتظمة ومراقبة الأعراض.

وشهدت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا وحالات الدخول إلى المستشفيات لتلقي العلاج.