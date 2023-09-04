أنس جابر تودع أمريكا المفتوحة من الدور الرابع



خرجت أنس جابر، وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة العام الماضي، من الدور الرابع أمام الصينية تشينغ قينوين التي تغلبت على اللاعبة التونسية المريضة المصنفة الخامسة 6-2 و6-4 أمس الاثنين.

وكان المرض سببا في معاناة أنس جابر عند التقاط أنفاسها في بعض الأحيان في وقت سابق من البطولة ونفد جهدها أمام تشينغ، التي أرسلت أكثر من 21 ضربة ناجحة في ملعب لويس أرمسترونج لتصل إلى دور الثمانية لأول مرة في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وستلتقي تشينغ مع الفائزة من مباراة الروسية داريا كاساتكينا المصنفة 13 وأرينا سبالينكا المصنفة الثانية في وقت لاحق اليوم.

وقالت تشينغ في الملعب "في الوقت الحالي أشعر بسعادة غامرة ومتحمسة للعب في ملعب كبير وتقديم أداء جيد حقا. لقد كان هذا انتصارا مذهلا حقا بالنسبة لي".

وكانت هناك علامات مبكرة على وجود مشكلة بالنسبة لأنس حيث منحت تشينغ فرصة لكسر إرسالها بسبب خطأ مزدوج في ضربة الإرسال في الشوط الثالث وفازت اللاعبة الصينية بعدها بالشوط الرابع.

وتبادل اللاعبتان كسر الإرسال في الشوطين الخامس والسادس لكن تشينغ عززت تفوقها عندما ارتكبت أنس جابر خطأ مزدوجا آخر وخطأين سهلين، بين 33 خطأ في المباراة، بالشوط السابع.

وبعدما فقدت إرسالها مرتين في المجموعة الثانية، كانت أنس محظوظة عندما أهدرت تشينغ إرسالها بخطأين مزدوجين في الشوط الثامن.

ومنحت اللاعبة التونسية الفرصة لتشينغ للعمل للفوز، وأنقذت نقطة الفوز بالمباراة في الشوط التاسع ونقطتين أخريين في الشوط العاشر.

وأخيرا حسمت اللاعبة الصينية الفوز بضربة أمامية رائعة ورفعت قبضتيها في الهواء احتفالا بالفوز.

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