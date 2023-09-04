3 نقاط ذهبية قبل شراء سيارة كهربائية مستعملة

3 نقاط ذهبية قبل شراء سيارة كهربائية مستعملة
التاريخ
9/4/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أوصى خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني عند شراء سيارة كهربائية مستعملة بالاهتمام ببعض النقاط المهمة، على رأسها حالة البطارية والمكابح.
البطارية
وأوضح خبراء الهيئة الألمانية أن البطارية تعد أهم عنصر في السيارة الكهربائية، والتي يصعب استبدالها، فضلاً عن سعرها، الذي قد يصل لأكثر من نصف سعر السيارة بأكملها.
وتتأثر البطارية بعدة عوامل منها آلية الشحن (بطيئة أو سريعة) وعدد دورات الشحن، التي دخلت فيها البطارية، ودرجات الحرارة، التي تعرضت لها.
وينصح الخبراء بإجراء الفحوصات، التي توضح الحالة التقنية لبطارية السيارة الكهربائية. وتقدم العديد من المراكز المتخصصة وشركات الفحص هذه الفحوصات، ويوصى أيضاً بمراجعة أوراق السيارة ومعرفة السنوات المتبقية في ضمان البطارية.
المكابح
وتعد المكابح أيضاً من المكونات المهمة والحاسمة في قرار شراء سيارة كهربائية عن أخرى، حيث تدور حولها في أغلب الموديلات عملية استرداد طاقة الكبح، وهو ما يجعلها تتآكل بشكل أكبر في هذه النوعية من السيارات مقارنة بمثيلاتها في السيارات التقليدية. وبالنظر لارتفاع ثمنها هي الأخرى يراعى فحص حالتها ووظيفتها قبل الشراء.
وينبغي أيضاً وضع حالة الشاحن التقنية في الاعتبار، حيث ينبغي فحص حالته ووظيفته.
الاحتياجات الفردية
ومن ناحية أخرى، يراعى عند شراء السيارة الاحتياجات الفردية من حيث المسافات، التي تقطعها السيارة، فعلى سبيل المثال لا تحتاج الاستخدامات اليومية البسيطة والمسافات القصيرة في المدن إلى بطاريات بسعات كبيرة.
وعلى العكس من ذلك، تعد السيارات المزودة ببطاريات ذات سعات كبيرة الخيار الأفضل عند قطع مسافات كبيرة بالسيارة.
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