3 نقاط ذهبية قبل شراء سيارة كهربائية مستعملة





البطارية

وأوضح خبراء الهيئة الألمانية أن البطارية تعد أهم عنصر في السيارة الكهربائية، والتي يصعب استبدالها، فضلاً عن سعرها، الذي قد يصل لأكثر من نصف سعر السيارة بأكملها.

وتتأثر البطارية بعدة عوامل منها آلية الشحن (بطيئة أو سريعة) وعدد دورات الشحن، التي دخلت فيها البطارية، ودرجات الحرارة، التي تعرضت لها.

وينصح الخبراء بإجراء الفحوصات، التي توضح الحالة التقنية لبطارية السيارة الكهربائية. وتقدم العديد من المراكز المتخصصة وشركات الفحص هذه الفحوصات، ويوصى أيضاً بمراجعة أوراق السيارة ومعرفة السنوات المتبقية في ضمان البطارية.





المكابح

وتعد المكابح أيضاً من المكونات المهمة والحاسمة في قرار شراء سيارة كهربائية عن أخرى، حيث تدور حولها في أغلب الموديلات عملية استرداد طاقة الكبح، وهو ما يجعلها تتآكل بشكل أكبر في هذه النوعية من السيارات مقارنة بمثيلاتها في السيارات التقليدية. وبالنظر لارتفاع ثمنها هي الأخرى يراعى فحص حالتها ووظيفتها قبل الشراء.

وينبغي أيضاً وضع حالة الشاحن التقنية في الاعتبار، حيث ينبغي فحص حالته ووظيفته.





الاحتياجات الفردية

ومن ناحية أخرى، يراعى عند شراء السيارة الاحتياجات الفردية من حيث المسافات، التي تقطعها السيارة، فعلى سبيل المثال لا تحتاج الاستخدامات اليومية البسيطة والمسافات القصيرة في المدن إلى بطاريات بسعات كبيرة.

وعلى العكس من ذلك، تعد السيارات المزودة ببطاريات ذات سعات كبيرة الخيار الأفضل عند قطع مسافات كبيرة بالسيارة.



