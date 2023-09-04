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عرين الأسود تصدر بيانا حول واقعة تعرية قوة إسرائيلية لسيدات فلسطي

9/4/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - توعدت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية بالرد على قيام جنود إسرائيليين بتعرية 5 سيدات فلسطينيات خلال مداهمة لمدينة الخليل في واقعة كشفت عنها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وقالت عرين الأسود في بيان أصدرته مساء الاثنين "سنثأر لحرائر خليل الرحمن.. فالصامت على إهانة أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وحرائرنا لا يستحق العيش على أرضنا المباركة.. لا مجال للمداهنة.. وما كلمتنا الفصل إلا بالبنادق والدماء".

وخاطب البيان إسرائيل قائلا إن "حربنا معكم مفتوحة وسنستنزفكم في كل شيء وسنخرج لكم وسيخرج معنا الأبطال أبناء شعبنا الذين لا يرتضون الذل والهوان لأعراضنا.. سنخرج لكم من حيث لا تحتسبون، كما في كل مرة، وستتلقون الضربة تلو الأخرى".

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، بأن قوة إسرائيلية أجبرت 5 سيدات فلسطينيات على التعري داخل منزلهن بعد اقتحامه في الخليل.

وبينت الصحيفة أن هذه الواقعة حدثت في أثناء قيام الجنود بمداهمة بناية لعائلة فلسطينية بمشاركة نحو 50 جندياً إسرائيليا، يرافقهم كلبان على الأقل.

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