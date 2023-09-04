عرين الأسود تصدر بيانا حول واقعة تعرية قوة إسرائيلية لسيدات فلسطي
التاريخ
9/4/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - توعدت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية بالرد على قيام جنود إسرائيليين بتعرية 5 سيدات فلسطينيات خلال مداهمة لمدينة الخليل في واقعة كشفت عنها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وقالت عرين الأسود في بيان أصدرته مساء الاثنين "سنثأر لحرائر خليل الرحمن.. فالصامت على إهانة أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وحرائرنا لا يستحق العيش على أرضنا المباركة.. لا مجال للمداهنة.. وما كلمتنا الفصل إلا بالبنادق والدماء".
وخاطب البيان إسرائيل قائلا إن "حربنا معكم مفتوحة وسنستنزفكم في كل شيء وسنخرج لكم وسيخرج معنا الأبطال أبناء شعبنا الذين لا يرتضون الذل والهوان لأعراضنا.. سنخرج لكم من حيث لا تحتسبون، كما في كل مرة، وستتلقون الضربة تلو الأخرى".
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، بأن قوة إسرائيلية أجبرت 5 سيدات فلسطينيات على التعري داخل منزلهن بعد اقتحامه في الخليل.
وبينت الصحيفة أن هذه الواقعة حدثت في أثناء قيام الجنود بمداهمة بناية لعائلة فلسطينية بمشاركة نحو 50 جندياً إسرائيليا، يرافقهم كلبان على الأقل.
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