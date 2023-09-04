العياصرة: لا يوجد لدى الأردنيين خبرة بتأسيس الأحزاب

العياصرة: لا يوجد لدى الأردنيين خبرة بتأسيس الأحزاب
التاريخ
9/4/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - قال النائب عمر العياصرة، اليوم الاثنين،
إنّه "لا يوجد لدى الأردنيين منذ 1921 أي خبرة في تأسيس الأحزاب".
واعتقد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رائد العدوان، أن الدولة بكل مؤسساتها أنجزت البيئة التشريعية بكل متطلباتها من قانوني الانتخاب والأحزاب ونظامي تمويل الأحزاب والأنشطة الحزبية.
وقال العدوان، عبر قناة المملكة، إنّ الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بما هو مطلوب منها من تعليمات تنفيذية وأدلة إجرائية ومن خط ساخن مع الأحزاب واستفسارات قانونية واستشارات.
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