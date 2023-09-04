العياصرة: لا يوجد لدى الأردنيين خبرة بتأسيس الأحزاب

خبرني - قال النائب عمر العياصرة، اليوم الاثنين،

إنّه "لا يوجد لدى الأردنيين منذ 1921 أي خبرة في تأسيس الأحزاب".

واعتقد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رائد العدوان، أن الدولة بكل مؤسساتها أنجزت البيئة التشريعية بكل متطلباتها من قانوني الانتخاب والأحزاب ونظامي تمويل الأحزاب والأنشطة الحزبية.

وقال العدوان، عبر قناة المملكة، إنّ الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بما هو مطلوب منها من تعليمات تنفيذية وأدلة إجرائية ومن خط ساخن مع الأحزاب واستفسارات قانونية واستشارات.