17000 رحلة طيران خاص في «دبي الجنوب» بنهاية العام الجاري

أكد طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، أن حركة الطيران الخاص في دبي الجنوب بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 7300 رحلة، ومن المتوقع أن ترتفع مع نهاية العام لتصل إلى نحو 17000 رحلة وهو أعلى عدد من رحلات الطيران الخاص في تاريخ دبي، بنمو 15 % مقارنة مع العام الماضي.

وقال سيف في تصريحات خاصة لـ «البيان»: إن هناك مجموعة من الأسباب وراء النمو الكبير في حركة الطيران الخاص خلال العام الجاري منها استضافة دبي لعدد من الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى من ضمنها مؤتمر «COP28» المقرر تنظيمه في أواخر العام الجاري، ومعرض دبي للطيران 2023، الحدث الأبرز من نوعه على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى نشاط الحركة الاقتصادية والسياحية في الإمارة بشكل عام.

وأضاف سيف أن حجم الاستثمارات في مشروع محمد بن راشد للطيران يصل حالياً إلى أكثر من 3 مليارات درهم، تستحوذ البنى التحتية على نسبة 30 % من إجمالي الاستثمارات، في حين أن نصيب الشركات العاملة يصل إلى 70 % هي عبارة عن استثمارات للشركات في المنشآت والمعدات وغيرها، متوقع أن يتضاعف حجم الاستثمار الإجمالي في المشروع خلال الثلاث سنوات القادمة ليصل إلى أكثر من 6 مليارات درهم.

وأكد سيف أن مشروع محمد بن راشد للطيران نجح في استقطاب كبرى الشركات العاملة في مجال صيانة الطائرات، وصيانة أجزاء الطائرات ومشغلي الطيران الخاص، وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم متخصصة في مجال الطيران، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً ضمن مشروع محمد بن راشد للطيران أكثر من 60 شركة توفر خدمات شاملة ضمن مختلف قطاعات الأعمال في المشروع، مثل الطيران الخاص، وصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والمكاتب ومحلات التجزئة والتعليم والتدريب.

وقال سيف: إن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب يضم حالياً خمس شركات مشغلة للطيران الخاص، من ضمنها ثلاث شركات تعمل في مبنى الطيران الخاص، بالإضافة إلى شركتين توفر خدماتها ضمن منشآتها المستقلة في محيط مشروع محمد بن راشد للطيران الذي يوفر العديد من الخدمات لمالكي ومستأجري الطائرات الخاصة، بحيث أصبح مركزاً شاملاً قادراً على تلبية كافة الخدمات المتخصصة في هذا المجال، مشيراً إلى أن قائمة الخدمات تشمل تسيير الرحلات الدولية ومناولة الطائرات وصيانتها، كما توجد هناك محطة للتزود بالوقود للطيران الخاص خلال 20 دقيقة.

وأضاف أن مبنى الطيران الخاص يوفر فرصاً للشركات التي تدير الطائرات الخاصة والشركات العاملة في مجال التمويل والتأمين من خلال منظومة الطيران الخاص المتكاملة في دبي الجنوب، مشيراً إلى مشروع محمد بن راشد للطيران يسعى بشكل متواصل إلى استقطاب طيف واسع من الشركاء، بما في ذلك كبرى شركات صيانة الطائرات بمختلف أنواعها ومن مختلف الأسواق، بالإضافة إلى بناء منظومة متكاملة لتلبية احتياجات الشركاء والعاملين في المشروع.

وفي ردّه على سؤال حول الاستعدادات لاستضافة معرض دبي لطيران، قال سيف: إن معرض دبي للطيران يعتبر من أهم الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الطيران على المستوى العالمي والأهم في منطقة الشرق الأوسط، لذلك فهو يعتبر فرصة بالنسبة لمشروع محمد بن راشد للطيران الذي سيحرص على استعراض الخدمات والمرافق والحلول التي يقدمها للشركات العاملة في مجال الطيران، كما سيتم توقيع اتفاقيات مع عدد من هذه الشركات، والكشف عن آخر التطورات المتعلقة بالمشاريع القائمة.