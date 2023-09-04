((سوق العمل)): رصد عدد من المخالفات في أربع حملات تفتيشية بـ((العاصمة)) و((المحرق)) و((الجنوبية))
التاريخ
9/4/2023 7:17:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تواصل هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل الأدوات الرقابية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، لضمان عدالته واستقراره، وتعزيز قدراته الإنتاجية، علاوة على التصدي لظاهرة العمالة غير النظامية.
وأعلنت الهيئة تنفيذ أربع حملات تفتيشية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة ولا سيما قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، منوّهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.
وأشارت إلى تنفيذ حملتين تفتيشيتين في محافظة العاصمة شاركت في الأولى شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومديرية شرطة المحافظة، فيما تم تنفيذ الحملة الثانية بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام.
أما الحملة الثالثة فقد نفذتها الهيئة بالمحافظة الجنوبية بالشراكة مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومديرية شرطة المحافظة، فيما تم تنفيذ الحملة الرابعة في محافظة المحرق بالتنسيق مع إدارة مرافئ الصيد البحري في وزارة شؤون البلديات والزراعة وقيادة خفر السواحل.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www . lmra . gov . bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055. كلمات دالة
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