Tuesday, 05 September 2023 02:53 GMT

وفد مراقبة حقوق الإنسان يزور مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري

9/4/2023 7:16:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬لولوه‭ ‬المران،‭ ‬مديرة‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة،‭ ‬ومريم‭ ‬العاثم،‭ ‬مديرة‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬وسميرة‭ ‬الشماع‭ ‬عضوة‭ ‬دائرة‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬بالجمعية‭ ‬بزيارة‭ ‬مركز‭ ‬بتلكو‭ ‬لرعاية‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬الأسري،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للعائلات‭ ‬المتأثرة‭. ‬وتم‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬إيمان‭ ‬القلة،‭ ‬المستشارة‭ ‬الأسرية‭ ‬والنفسية‭ ‬في‭ ‬المركز،‭ ‬ونورة‭ ‬القلاليف،‭ ‬الاخصائية‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي،‭ ‬وإمتياز‭ ‬حسن‭ ‬سكرتيرة‭ ‬المركز‭.‬

أثناء‭ ‬الزيارة‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬شرح‭ ‬مفصل‭ ‬لأهمية‭ ‬ودور‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساعدة‭ ‬للأسر‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬العنف‭. ‬وتم‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬البرامج‭ ‬والخدمات‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬المركز،‭ ‬مثل‭ ‬الاستشارة‭ ‬الأسرية‭ ‬والنفسية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬التثقيفية‭. ‬وأن‭ ‬المركز‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع‭ ‬وتغيير‭ ‬الثقافة‭ ‬المترسخة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭.‬

وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجمعية‭ ‬ومركز‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بقضية‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬والعمل‭ ‬معًا‭ ‬للحد‭ ‬منه‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للضحايا‭.‬

كلمات دالة

MENAFN04092023000055011008ID1107006017

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث