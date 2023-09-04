أثناء‭ ‬الزيارة‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬شرح‭ ‬مفصل‭ ‬لأهمية‭ ‬ودور‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساعدة‭ ‬للأسر‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬العنف‭. ‬وتم‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬البرامج‭ ‬والخدمات‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬المركز،‭ ‬مثل‭ ‬الاستشارة‭ ‬الأسرية‭ ‬والنفسية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬التثقيفية‭. ‬وأن‭ ‬المركز‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع‭ ‬وتغيير‭ ‬الثقافة‭ ‬المترسخة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭.‬

وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجمعية‭ ‬ومركز‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بقضية‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬والعمل‭ ‬معًا‭ ‬للحد‭ ‬منه‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للضحايا‭.‬