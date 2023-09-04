وفد مراقبة حقوق الإنسان يزور مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري
التاريخ
9/4/2023 7:16:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام فريق من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان مكون من لولوه المران، مديرة حقوق المرأة، ومريم العاثم، مديرة حقوق الطفل، وسميرة الشماع عضوة دائرة حقوق المرأة بالجمعية بزيارة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، حيث تم الاطلاع على الخدمات المقدمة من مركز العنف الأسري والتعرف على دور المركز في مكافحة العنف الأسري وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للعائلات المتأثرة. وتم الاجتماع مع إيمان القلة، المستشارة الأسرية والنفسية في المركز، ونورة القلاليف، الاخصائية في الإعلام الرقمي، وإمتياز حسن سكرتيرة المركز.
أثناء الزيارة تم تقديم شرح مفصل لأهمية ودور المركز في تقديم الدعم والمساعدة للأسر المتضررة من العنف. وتم الحديث عن البرامج والخدمات المتاحة في المركز، مثل الاستشارة الأسرية والنفسية وورش العمل التثقيفية. وأن المركز يعمل على توعية المجتمع وتغيير الثقافة المترسخة التي يمكن أن تؤدي إلى العنف الأسري.
وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجمعية ومركز العنف الأسري لتعزيز الوعي بقضية العنف الأسري والعمل معًا للحد منه وتوفير الدعم اللازم للضحايا. كلمات دالة
MENAFN04092023000055011008ID1107006017
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.