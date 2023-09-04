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رئيس الشورى: البحرين تتفرد في تقديم العطاءات الإنسانية النبيلة

9/4/2023 7:16:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتفرّد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬نموذجٍ‭ ‬مؤثرٍ‭ ‬في‭ ‬العطاءات‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة،‭ ‬ودعم‭ ‬الأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬الأواصر‭ ‬والروابط‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتُعزز‭ ‬منظومة‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬المجتمعية‭ ‬والحضارية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬التميّز‭ ‬والتفرّد‭ ‬الذي‭ ‬تحصده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الخيرية‭ ‬والإنسانية‭ ‬يأتي‭ ‬نتاجًا‭ ‬للنهج‭ ‬الأبوي‭ ‬والإنساني‭ ‬الرفيع‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬والرعاية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬لمختلف‭ ‬الأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬والإنسانية‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

ولفت‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬استطاعت‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والإغاثي‭ ‬والإنساني،‭ ‬بفضل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬وحرص‭ ‬جلالته‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬للدول‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لأزمات‭ ‬وكوارث،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬ومشاريع‭ ‬تنموية‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري،‭ ‬الذي‭ ‬تحتفي‭ ‬به‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالحرص‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬الحكومة‭ ‬لتنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الخيري،‭ ‬وضمان‭ ‬استدامته‭ ‬وفق‭ ‬خطط‭ ‬ومبادرات‭ ‬نوعية‭ ‬ومثمرة،‭ ‬مثمنًا‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬والاهتمام‭ ‬الدائم‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الرؤى‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تعمّق‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الخيري،‭ ‬وتحفّز‭ ‬على‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء‭ ‬الإنساني‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالسجل‭ ‬الإنساني‭ ‬الزاخر‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بفضل‭ ‬النهضة‭ ‬والتقدم‭ ‬الذي‭ ‬تحرزه‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬الخيرية،‭ ‬منوّهًا‭ ‬بالأدوار‭ ‬الحيوية‭ ‬والمهمة‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ومساعيها‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لترسيخ‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬خارطة‭ ‬العمل‭ ‬الخيري،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية،‭ ‬وإنشاء‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والتنموية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لكوارث‭ ‬وأزمات‭ ‬مختلفة‭.‬

وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ودعم‭ ‬سموّه‭ ‬المتواصل‭ ‬لمشاريع‭ ‬ومبادرات‭ ‬المؤسسة،‭ ‬وجهودها‭ ‬الخيرية‭ ‬والإنسانية‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة‭.‬

وذكر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬تعاضد‭ ‬الجهود‭ ‬بين‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬وتكاتف‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬يعكس‭ ‬صورة‭ ‬مشرّفة‭ ‬لما‭ ‬جُبل‭ ‬عليه‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬التاريخ،‭ ‬ويعبّر‭ ‬عن‭ ‬أسمى‭ ‬القيم‭ ‬والمُثل‭ ‬الراسخة‭ ‬للعطاء‭ ‬والتكافل‭ ‬المجتمعي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬التشريعات‭ ‬والأنظمة‭ ‬الوطنية‭ ‬المتطوّرة‭ ‬فتحت‭ ‬آفاقًا‭ ‬واسعة‭ ‬أمام‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخيرية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النهوض‭ ‬بالعمل‭ ‬الخيري،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وترسيخ‭ ‬الالتزام‭ ‬والتمسك‭ ‬بمفاهيم‭ ‬وأسس‭ ‬الأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬والإنسانية‭ ‬النبيلة‭.‬

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