في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بإيلي‭ ‬كوهين،‭ ‬منوهاً‭ ‬بزيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬لما‭ ‬يوفره‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬لاستعراض‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬منذ‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬المبادئ‭ ‬الإبراهيمية،‭ ‬واستكشاف‭ ‬مختلف‭ ‬السبل‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬معالجة‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬دوره‭ ‬الحاسم‭ ‬كأساس‭ ‬للسلام‭ ‬والتنمية‭ ‬الإقليميين‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أهمية‭ ‬إيجاد‭ ‬أرضية‭ ‬مشتركة‭ ‬للتفاهم‭ ‬والتعاون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مليء‭ ‬بالوئام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬المشترك‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬إيلي‭ ‬كوهين‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بزيارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬ذكرى‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬المبادئ‭ ‬الإبراهيمية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المجال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والثقافي‭ ‬والابتكار‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مشاركة‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة،‭ ‬وهو‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لما‭ ‬تفتحه‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬تجارية‭ ‬جديدة‭ ‬وواعدة‭. ‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬واستعراض‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حيال‭ ‬مجالات‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭.‬

وتدارس‭ ‬الوزيران‭ ‬نتائج‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬لدفع‭ ‬جهود‭ ‬إحلال‭ ‬الاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬عملية‭ ‬ملموسة‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وشعوبها‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتداعيات‭ ‬الصراعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الاقليمي‭ ‬والدولي‭. ‬‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬بحث‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أهمية‭ ‬حل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬حلاً‭ ‬عادلاً‭ ‬وشاملاً‭ ‬ومستداما،‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬والسفير‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بوجيري‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والسفير‭ ‬خالد‭ ‬يوسف‭ ‬الجلاهمة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وآيتان‭ ‬نائي‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬وزارتي‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭. ‬