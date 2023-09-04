وزير الخارجية يؤكد أهمية حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا ومستداما وفق حلّ الدولتين
التاريخ
9/4/2023 7:16:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مقر وزارة الخارجية أمس، جلسة مباحثات مع إيلي كوهين وزير خارجية دولة إسرائيل، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.
في بداية الاجتماع رحب وزير الخارجية بإيلي كوهين، منوهاً بزيارته لمملكة البحرين، مشيراً إلى أهمية هذا الاجتماع لما يوفره من فرصة لاستعراض التقدم المحرز منذ توقيع اتفاق المبادئ الإبراهيمية، واستكشاف مختلف السبل لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، مؤكداً أهمية معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نظراً إلى دوره الحاسم كأساس للسلام والتنمية الإقليميين.
وأكد وزير الخارجية أهمية إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم والتعاون من خلال الاحترام المتبادل والعمل من أجل بناء مستقبل مليء بالوئام والاستقرار والازدهار المشترك.
من جانبه، أعرب إيلي كوهين عن سعادته بزيارة مملكة البحرين، والتي تتزامن مع ذكرى التوقيع على اتفاق المبادئ الإبراهيمية، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة بما في ذلك المجال الاقتصادي والثقافي والابتكار. كما أشار إلى أهمية مشاركة وفد من رجال الأعمال في هذه الزيارة، وهو دليل على العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين لما تفتحه من فرص تجارية جديدة وواعدة.
وتم خلال الاجتماع بحث أوجه العلاقات المشتركة بين البلدين، واستعراض مستوى التعاون الثنائي وما تم إنجازه في هذا المجال في إطار مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حيال مجالات تطوير التعاون المشترك والارتقاء به إلى مستويات أشمل.
وتدارس الوزيران نتائج تطوير التعاون المشترك بين دول المنطقة لدفع جهود إحلال الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق نتائج عملية ملموسة تعود بالخير والنفع على دول المنطقة وشعوبها.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتداعيات الصراعات الإقليمية على الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقليمي والدولي. كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد وزير الخارجية أهمية حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً ومستداما، وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
حضر الاجتماع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة للشؤون السياسية، والسفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والسفير خالد يوسف الجلاهمة سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، وآيتان نائي سفير دولة إسرائيل لدى المملكة، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية في البلدين. كلمات دالة
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