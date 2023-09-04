ليبرفيل‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أدى‭ ‬الجنرال‭ ‬بريس‭ ‬أوليغي‭ ‬نغيما‭ ‬الذي‭ ‬أطاح‭ ‬بالرئيس‭ ‬علي‭ ‬بونغو‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الغابون‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬رئيسا‭ ‬لـ«مرحلة‭ ‬انتقالية‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬مدّتها،‭ ‬واعدا‭ ‬بإقامة‭ ‬‮«‬مؤسسات‭ ‬أكثر‭ ‬ديمقراطية‮»‬‭ ‬وتنظيم‭ ‬‮«‬انتخابات‭ ‬حرة‮»‬‭. ‬أعلن‭ ‬الانقلابيون‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬اغسطس‭ ‬‮«‬انتهاء‭ ‬نظام‮»‬‭ ‬علي‭ ‬بونغو‭ ‬اونديمبا‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقود‭ ‬الغابون‭ ‬منذ‭ ‬14‭ ‬عاما،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬26‭ ‬اغسطس‭ ‬متهمين‭ ‬إياه‭ ‬بتزوير‭ ‬النتائج‭. ‬

وغداة‭ ‬الانقلاب،‭ ‬عُيّن‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الجمهوري‭ ‬الجنرال‭ ‬بريس‭ ‬أوليغي‭ ‬نغيما‭ (‬48‭ ‬عاما‭) ‬على‭ ‬رأس‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬وإعادة‭ ‬المؤسسات‮»‬‭. ‬وأمام‭ ‬قضاة‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬مرتديًا‭ ‬الزي‭ ‬الأحمر‭ ‬للحرس‭ ‬الجمهوري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقوده،‭ ‬قال‭ ‬أوليغي‭ ‬نغيما‭: ‬‮«‬أقسم‭ ‬بأن‭ ‬أحافظ‭ ‬بكل‭ ‬إخلاص‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الجمهوري‭.. ‬وأن‭ ‬أصون‭ ‬مكتسبات‭ ‬الديمقراطية‮»‬‭. ‬كما‭ ‬وعد‭ ‬‮«‬بانتخابات‭ ‬حرة‮»‬‭ ‬و«شفافة‮»‬‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬وتعهد‭ ‬بالعفو‭ ‬‮«‬عن‭ ‬سجناء‭ ‬رأي‮»‬‭. ‬

وباستثناء‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تطالب‭ ‬العسكريين‭ ‬بتسليم‭ ‬السلطة‭ ‬إلى‭ ‬المدنيين‭ ‬وتحديدا‭ ‬إلى‭ ‬مرشحها‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثانيا‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬يبدو‭ ‬نغيما‭ ‬متمتعا‭ ‬بتأييد‭ ‬غالبية‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬ينزلون‭ ‬يوميا‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬تعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬تأييدهم‭ ‬للجيش‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬حررهم‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬بونغو‮»‬‭. ‬

حكمت‭ ‬عائلة‭ ‬بونغو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬55‭ ‬عاما‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭ ‬النفطية‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬من‭ ‬الأغنى‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إفريقيا،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬ثرواتها‭ ‬تبقى‭ ‬محصورة‭ ‬بيد‭ ‬النخبة‭ ‬الحاكمة‭ ‬التي‭ ‬تتهمها‭ ‬المعارضة‭ ‬والانقلابيون‭ ‬بـ«الفساد‮»‬‭ ‬و«سوء‭ ‬الإدارة‮»‬‭. ‬انتخب‭ ‬علي‭ ‬بونغو‭ ‬أونديمبا‭ (‬64‭ ‬عاما‭) ‬عام‭ ‬2009‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬والده‭ ‬عمر‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬البلاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬41‭ ‬عاما‭. ‬ووضع‭ ‬بونغو‭ ‬في‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬في‭ ‬ليبرفيل،‭ ‬بينما‭ ‬أفاد‭ ‬محامو‭ ‬زوجته‭ ‬سيلفيا‭ ‬بونغو‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬أيضاً‭ ‬الجنسية‭ ‬الفرنسية‭ ‬بأنّ‭ ‬موكّلتهم‭ ‬محتجزة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أيّ‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي‭. ‬

فجر‭ ‬الأربعاء‭ ‬وبعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬اعلان‭ ‬اعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬بونغو‭ ‬رئيسا‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬65 % ‭ ‬من‭ ‬الاصوات،‭ ‬أعلن‭ ‬عسكريون‭ ‬‮«‬انتهاء‭ ‬النظام‮»‬‭ ‬في‭ ‬انقلاب‭ ‬جرى‭ ‬‮«‬بدون‭ ‬إراقة‭ ‬دماء‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يعلَن‭ ‬وقوع‭ ‬قتلى‭ ‬أو‭ ‬جرحى‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭. ‬وندد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وقسم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العواصم‭ ‬الغربية‭ ‬بالانقلاب،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬ترافقت‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬مع‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مختلف‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الانقلابات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬القارة‭ ‬وطالت‭ ‬ثماني‭ ‬دول‭ ‬خلال‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬تلا‭ ‬انتخابات‭ ‬يُشتبه‭ ‬بأنها‭ ‬شهدت‭ ‬عمليات‭ ‬تزوير‭. ‬

ومضى‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬انقلاب‭ ‬مؤسساتيّ‮»‬‭ ‬سبق‭ ‬الانقلاب‭ ‬العسكري‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬عبر‭ ‬الجنرال‭ ‬أوليغي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬استغرابه‮»‬‭ ‬الإدانات‭ ‬الدولية‭ ‬للانقلاب‭. ‬وحرص‭ ‬أوليغي‭ ‬نغيما‭ ‬منذ‭ ‬الانقلاب‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬محادثات‭ ‬بصورة‭ ‬متواصلة‭ ‬مع‭ ‬مجمل‭ ‬‮«‬القوى‭ ‬الحية‭ ‬في‭ ‬الأمة‮»‬‭ ‬شملت‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬وقادة‭ ‬الشركات‭ ‬والنقابات‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬والوزراء‭ ‬السابقين‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬والدبلوماسيين‭ ‬والجهات‭ ‬الممولة‭ ‬والصحفيين،‭ ‬فدوّن‭ ‬خلالها‭ ‬ملاحظات‭ ‬وردّ‭ ‬مطولا‭ ‬على‭ ‬التساؤلات‭ ‬والشكاوى‭. ‬