Tuesday, 05 September 2023 02:52 GMT

الجنرال أوليغي نغيما يؤدي اليمين ((رئيسا للمرحلة الانتقالية)) في الغابون

9/4/2023 7:16:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ليبرفيل‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أدى‭ ‬الجنرال‭ ‬بريس‭ ‬أوليغي‭ ‬نغيما‭ ‬الذي‭ ‬أطاح‭ ‬بالرئيس‭ ‬علي‭ ‬بونغو‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الغابون‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬رئيسا‭ ‬لـ«مرحلة‭ ‬انتقالية‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬مدّتها،‭ ‬واعدا‭ ‬بإقامة‭ ‬‮«‬مؤسسات‭ ‬أكثر‭ ‬ديمقراطية‮»‬‭ ‬وتنظيم‭ ‬‮«‬انتخابات‭ ‬حرة‮»‬‭. ‬أعلن‭ ‬الانقلابيون‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬اغسطس‭ ‬‮«‬انتهاء‭ ‬نظام‮»‬‭ ‬علي‭ ‬بونغو‭ ‬اونديمبا‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقود‭ ‬الغابون‭ ‬منذ‭ ‬14‭ ‬عاما،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬26‭ ‬اغسطس‭ ‬متهمين‭ ‬إياه‭ ‬بتزوير‭ ‬النتائج‭. ‬

وغداة‭ ‬الانقلاب،‭ ‬عُيّن‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الجمهوري‭ ‬الجنرال‭ ‬بريس‭ ‬أوليغي‭ ‬نغيما‭ (‬48‭ ‬عاما‭) ‬على‭ ‬رأس‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬وإعادة‭ ‬المؤسسات‮»‬‭. ‬وأمام‭ ‬قضاة‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬مرتديًا‭ ‬الزي‭ ‬الأحمر‭ ‬للحرس‭ ‬الجمهوري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقوده،‭ ‬قال‭ ‬أوليغي‭ ‬نغيما‭: ‬‮«‬أقسم‭ ‬بأن‭ ‬أحافظ‭ ‬بكل‭ ‬إخلاص‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الجمهوري‭.. ‬وأن‭ ‬أصون‭ ‬مكتسبات‭ ‬الديمقراطية‮»‬‭. ‬كما‭ ‬وعد‭ ‬‮«‬بانتخابات‭ ‬حرة‮»‬‭ ‬و«شفافة‮»‬‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬وتعهد‭ ‬بالعفو‭ ‬‮«‬عن‭ ‬سجناء‭ ‬رأي‮»‬‭. ‬

وباستثناء‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تطالب‭ ‬العسكريين‭ ‬بتسليم‭ ‬السلطة‭ ‬إلى‭ ‬المدنيين‭ ‬وتحديدا‭ ‬إلى‭ ‬مرشحها‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثانيا‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬يبدو‭ ‬نغيما‭ ‬متمتعا‭ ‬بتأييد‭ ‬غالبية‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬ينزلون‭ ‬يوميا‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬تعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬تأييدهم‭ ‬للجيش‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬حررهم‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬بونغو‮»‬‭. ‬

حكمت‭ ‬عائلة‭ ‬بونغو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬55‭ ‬عاما‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭ ‬النفطية‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬من‭ ‬الأغنى‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إفريقيا،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬ثرواتها‭ ‬تبقى‭ ‬محصورة‭ ‬بيد‭ ‬النخبة‭ ‬الحاكمة‭ ‬التي‭ ‬تتهمها‭ ‬المعارضة‭ ‬والانقلابيون‭ ‬بـ«الفساد‮»‬‭ ‬و«سوء‭ ‬الإدارة‮»‬‭. ‬انتخب‭ ‬علي‭ ‬بونغو‭ ‬أونديمبا‭ (‬64‭ ‬عاما‭) ‬عام‭ ‬2009‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬والده‭ ‬عمر‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬البلاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬41‭ ‬عاما‭. ‬ووضع‭ ‬بونغو‭ ‬في‭ ‬الإقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬في‭ ‬ليبرفيل،‭ ‬بينما‭ ‬أفاد‭ ‬محامو‭ ‬زوجته‭ ‬سيلفيا‭ ‬بونغو‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬أيضاً‭ ‬الجنسية‭ ‬الفرنسية‭ ‬بأنّ‭ ‬موكّلتهم‭ ‬محتجزة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أيّ‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي‭. ‬

فجر‭ ‬الأربعاء‭ ‬وبعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬اعلان‭ ‬اعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬بونغو‭ ‬رئيسا‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬65 % ‭ ‬من‭ ‬الاصوات،‭ ‬أعلن‭ ‬عسكريون‭ ‬‮«‬انتهاء‭ ‬النظام‮»‬‭ ‬في‭ ‬انقلاب‭ ‬جرى‭ ‬‮«‬بدون‭ ‬إراقة‭ ‬دماء‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يعلَن‭ ‬وقوع‭ ‬قتلى‭ ‬أو‭ ‬جرحى‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭. ‬وندد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وقسم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العواصم‭ ‬الغربية‭ ‬بالانقلاب،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬ترافقت‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬مع‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مختلف‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الانقلابات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬القارة‭ ‬وطالت‭ ‬ثماني‭ ‬دول‭ ‬خلال‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬تلا‭ ‬انتخابات‭ ‬يُشتبه‭ ‬بأنها‭ ‬شهدت‭ ‬عمليات‭ ‬تزوير‭. ‬

ومضى‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬انقلاب‭ ‬مؤسساتيّ‮»‬‭ ‬سبق‭ ‬الانقلاب‭ ‬العسكري‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬عبر‭ ‬الجنرال‭ ‬أوليغي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬استغرابه‮»‬‭ ‬الإدانات‭ ‬الدولية‭ ‬للانقلاب‭. ‬وحرص‭ ‬أوليغي‭ ‬نغيما‭ ‬منذ‭ ‬الانقلاب‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬محادثات‭ ‬بصورة‭ ‬متواصلة‭ ‬مع‭ ‬مجمل‭ ‬‮«‬القوى‭ ‬الحية‭ ‬في‭ ‬الأمة‮»‬‭ ‬شملت‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬وقادة‭ ‬الشركات‭ ‬والنقابات‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬والوزراء‭ ‬السابقين‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬والدبلوماسيين‭ ‬والجهات‭ ‬الممولة‭ ‬والصحفيين،‭ ‬فدوّن‭ ‬خلالها‭ ‬ملاحظات‭ ‬وردّ‭ ‬مطولا‭ ‬على‭ ‬التساؤلات‭ ‬والشكاوى‭. ‬

MENAFN04092023000055011008ID1107006013

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث