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إجلاء خمس نساء أفغانيات مهددات من حركة طالبان إلى فرنسا

9/4/2023 7:16:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استقبلت‭ ‬فرنسا‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أفغانيات‭ ‬مهددات‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬الإسلامية‭ ‬المتشددة‭ ‬ومنفيات‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬المجاورة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬إجلاء‭ ‬رمزية‭ ‬متواضعة،‭ ‬يطالب‭ ‬بها‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬داعمون‭ ‬لهن‭ ‬يدعون‭ ‬باريس‭ ‬الى‭ ‬إنشاء‭ ‬ممرّ‭ ‬إنساني‭ ‬‮«‬نسائي‮»‬‭. ‬وهبطت‭ ‬طائرة‭ ‬بأربع‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬الأفغانيات‭ ‬الخمس‭ ‬المتوقع‭ ‬قدومهن،‭ ‬بينهن‭ ‬واحدة‭ ‬برفقة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطفال،‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬رواسي‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬فرارهن‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬طالبان‭ ‬الذي‭ ‬استعاد‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2021‭. ‬

وقالت‭ ‬حفصة‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬رافضةً‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمها‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬لدى‭ ‬وصولها‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زلت‭ ‬لا‭ ‬أدرك،‭ ‬أشعر‭ ‬كأنني‭ ‬أحلم‮»‬‭.
‬وكانت‭ ‬المرأة‭ ‬تعمل‭ ‬مدرسة،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬سلطات‭ ‬طالبان‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬‮«‬طلبت‭ ‬منها‭ ‬وقف‭ ‬التدريس‮»‬‭ ‬وهددتها‭ ‬بالسجن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تواصلت‭ ‬مع‭ ‬طلابها‭. ‬وأكدت‭ ‬أنها‭ ‬باتت‭ ‬حالياً‭ ‬‮«‬بأمان‮»‬‭.

ولم‭ ‬تتمكّن‭ ‬النساء،‭ ‬وبينهن‭ ‬مديرة‭ ‬سابقة‭ ‬لجامعة‭ ‬علوم،‭ ‬ومستشارة‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية،‭ ‬ومقدمة‭ ‬برامج‭ ‬تلفزيونية،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكنّ‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الإجلاء‭ ‬الجوية‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الخريف‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬الحكومة‭ ‬الأفغانية‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬حركة‭ ‬طالبان،‭ ‬ما‭ ‬اضطرهن‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬إلى‭ ‬باكستان‭ ‬المجاورة‭. ‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمكتب‭ ‬الفرنسي‭ ‬للهجرة‭ ‬والاندماج‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسية‭ ‬ديدييه‭ ‬ليشي‭ ‬‮«‬بموجب‭ ‬التعليمات‭ ‬التي‭ ‬أصدرها‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬إيلاء‭ ‬اهتمام‭ ‬خاص‭ ‬بالنساء‭ ‬المهددات‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬لأنهن‭ ‬كنّ‭ ‬يشغلن‭ ‬مناصب‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الأفغاني‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬الغربيين‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬الخمس‭ ‬اللواتي‭ ‬سيصلن‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬إنه‭ ‬وفور‭ ‬وصولهن‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا،‭ ‬سيتم‭ ‬إيواء‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬ترانزيت‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬باريس‭ ‬حيث‭ ‬سيتمّ‭ ‬تسجيلهن‭ ‬كطالبات‭ ‬لجوء‭ ‬ثم‭ ‬توجيههن‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬إقامة‭ ‬‮«‬طويلة‭ ‬الأجل‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتولى‭ ‬المكتب‭ ‬الفرنسي‭ ‬لحماية‭ ‬اللاجئين‭ ‬وعديمي‭ ‬الجنسية‭ (‬أوفبرا‭) ‬البتّ‭ ‬في‭ ‬طلباتهن‭. ‬وقال‭ ‬ليشي‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬إجلاء‭ ‬الأفغانيات‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬التي‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬أباغان‮»‬‭ ‬تتواصل‭ ‬بهدوء،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الإجلاء‭ ‬‮«‬من‭ ‬المرجّح‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إذا‭ ‬وجدت‭ ‬نساء‭ ‬أخريات‭ ‬بهذا‭ ‬الوضع‭ ‬لجأن‭ ‬الى‭ ‬باكستان‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الناشطة‭ ‬سولان‭ ‬شالفون‭ ‬فيوريتي‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬الترحيب‭ ‬بالنساء‭ ‬الأفغانيات‮»‬‭ ‬وقامت‭ ‬بحملة‭ ‬استمرت‭ ‬أشهرا‭ ‬لحصول‭ ‬عملية‭ ‬الإجلاء‭ ‬هذه،‭ ‬‮«‬من‭ ‬الممكن‭ ‬بالتالي‭ ‬إنشاء‭ ‬آلية‭ ‬لجوء‭ ‬نسوي‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الاشتراكية‭ ‬السابقة‭ ‬نجاة‭ ‬فالو‭ ‬بلقاسم‭ ‬التي‭ ‬ترأس‭ ‬اليوم‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬تير‭ ‬دازيل‮»‬‭ (‬فرنسا‭ ‬أرض‭ ‬اللجوء‭) ‬غير‭ ‬الحكومية،‭ ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬‮«‬شكراً‭ ‬للحكومة‭ ‬لأنها‭ ‬أثبتت‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬ممكن‮»‬‭.

وأضافت‭ ‬بلقاسم‭ ‬التي‭ ‬ستستقبل‭ ‬منظمتها‭ ‬النساء‭ ‬الأفغانيات،‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬الخطوة‭ ‬التالية‭ ‬تتطلّب‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الإجلاء‭ ‬بالتنقيط،‭ ‬وإيجاد‭ ‬شبكة‭ ‬تضامن‭ ‬إنسانية‭ ‬حقيقية‭ ‬تجاه‭ ‬النساء‭ ‬الأفغانيات‭ ‬اللاجئات‮»‬‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لجمعية‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬تير‭ ‬دازيل‮»‬‭ ‬دلفين‭ ‬رويو،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ترحيبها‭ ‬بـ‮«‬الأخبار‭ ‬الجيدة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يشكّلها‭ ‬وصول‭ ‬النساء‭ ‬الى‭ ‬فرنسا،‭ ‬أشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬‮«‬ثمرة‭ ‬قرار‭ ‬سياسي‮»‬،‭ ‬و«تمّت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬استقبالهن‭ ‬بعد‭ ‬نضال‭ ‬شاق‮»‬‭ ‬من‭ ‬ناشطين‭ ‬سعوا‭ ‬‮«‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرات‭ ‬دخول‭ ‬للنساء‮»‬‭. ‬تقدّر‭ ‬الجمعية‭ ‬عدد‭ ‬النساء‭ ‬الأفغانيات‭ ‬‮«‬المختبئات‮»‬‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬بالمئات‭.

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